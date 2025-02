Torcedor persegue ônibus do Fenerbahçe e é surpreendido por Mourinho

Assim, enquanto ele corria acompanhando o veículo, ele fez o gesto de coração com as mãos em direção ao treinador. O português, ao ver a cena, surpreendeu todo mundo: pediu pro motorista parar e convidou o jovem para subir no ônibus.

Ao entrar no veículo, Alper repetiu várias vezes que não estava acreditando onde estava. Ele mostrou que a capinha do seu celular era uma imagem do meia polonês Szyma?ski, um dos destaques da equipe.

Mourinho provocou jovem

Com Alper dentro do ônibus e anestesiado, sem acreditar que estava na companhia de todos os jogadores e comissão do seu time de coração, Mourinho, portanto, provocou o jovem para ele cantar alguma música.

“Cante algo (e murmura a música que a torcida oferece Szyma?ski). Agora você pode ir beijar Szyma?ski. Vá falar com Szyma?ski”, disse.

Alper, portanto, cumprimentou o meia com dois beijos no rosto – forma tradicional na Turquia. Além disso, ele cumprimentou todos os jogadores e tirou foto com todo o elenco, incluindo o ídolo Dzeko e o recém-contratado Anderson Talisca. Por fim, para finalizar o dia especial, ainda pôde jantar com o grupo do Fener dentro da concentração.

“Cheguei na frente do ônibus e mandei um coração ao professor Mourinho. E ele me parou e me chamou para o ônibus. Muito obrigado. Ainda estou surpreso com o que aconteceu comigo. Estou confuso com o que está acontecendo. Toda a equipe na minha frente, todo o time comigo. Tirei fotos com todos. Foi o melhor momento da minha vida. Agora vamos comer juntos. Não consigo encontrar nada para dizer”, disse Alper.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.