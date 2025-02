Ayrton Lucas é dúvida do Flamengo para o clássico contra o Botafogo

O Flamengo pode ter outro desfalque para o clássico contra o Botafogo. Depois de perder Alex Sandro por lesão na coxa esquerda, o clube informou que Ayrton Lucas sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu. Nesta terça-feira (11), o lateral não treinou em campo e fez trabalho de fisioterapia.

Entretanto, Ayrton Lucas ainda passará por uma nova avaliação na manhã desta quarta-feira no Ninho do Urubu. Se ele for vetado, o técnico Filipe Luís vai precisar improvisar no setor, já que Zé Welinton, opção imediata do sub-20 que vinha jogando no início do Campeonato Carioca, foi liberado para procurar outro clube.

Desta maneira, Danilo pode fazer a função de lateral-direito, já que pode atuar na posição pela Juventus, da Itália. No entanto, de acordo com a diretoria, ele chegou ao Fla para fazer a função de zagueiro, porém não deve ser empecilho. Além disso, o zagueiro Léo Pereira também pode ser opção. Ele chegou a jogar assim ainda com o técnico Tite.

Apesar disso, Arrascaeta e De la Cruz treinaram normalmente, nesta terça-feira, e são peças certas no meio-campo do Flamengo. Os uruguaios, afinal, foram poupados no clássico contra o Fluminense.

Boletim médico do Flamengo

– Alex Sandro: realizou trabalho de fisioterapia no CT George Helal, conforme planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico.

– De Arrascaeta e Nico De La Cruz: treinaram no campo nesta terça-feira.

– Ayrton Lucas: se queixou de dores após sofrer um trauma no joelho esquerdo durante o clássico contra o Fluminense. Fez trabalho de fisioterapia nesta terça-feira.

– Pedro: está no 5º mês de recuperação após cirurgia para reconstrução ligamentar no joelho. Segue planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, que está em contato direto com o cirurgião que o operou.

– Viña: no 6º mês de recuperação após realização de cirurgia para reconstrução multiligamentar e correção de uma fratura. Segue planejamento estabelecido pelo Departamento Médico.

