Ex-atacante critica Corinthians por dar camisa 10 a Depay: ???Incomodou???

A mudança de numeração de Depay no Corinthians foi motivo de discussão no mundo do futebol. Isso porque o atacante holandês recebeu a camisa 10 do Timão por conta de uma cláusula no contrato. Assim, o ex-jogador e ídolo da equipe, Casagrande condenou tal modificação por representar uma exigência prevista no vínculo.

Até porque o ex-atacante defende que Depay deveria conquistar a camisa simbólica pelo seu mérito. No caso, tanto pelo seu rendimento em campo como também por se tornar um líder no vestiário.

“Isso eu acho um absurdo. O CR7 conquistou o número com trilhões de gols, com trilhões de títulos com a camisa 7. Não precisou pôr no contrato. Não teve uma conquista pelo número”, defendeu Casagrande.

Polêmica com a mudança de numeração no Corinthians

Além disso, o ex-jogador cita que a modificação pode até provocar um atrito dentro do elenco, especialmente com o argentino Rodrigo Garro, o antigo dono da camisa 10.

“O que incomodou mesmo Garro foi (a camisa 10) ter sido uma cláusula de contrato. O jogador chega tendo que ser o 10. Ele nem sabe quem é o 10, nunca jogou com o time. Vai chegar lá, ver como é e chegou com uma cláusula de que vai pegar a camisa desse cara. Isso realmente não pegou bem”, acrescentou o ex-jogador.

Rodrigo Garro demonstrou não ter ficado satisfeito com a alteração numérica em um primeiro momento. Contudo, Depay garantiu que ele herdar a camisa 10 do Corinthians não causou uma desavença com o argentino. Em uma tentativa de evita maiores problemas, o clube paulista entregou a camisa 8 para Garro. O número também é representativo, pois teve como donos outros jogadores históricos, como Basílio, Luizinho e Sócrates.

Internamente, o clube buscou uma solução rápida já que seu compromisso seguinte é o clássico com o Santos, nesta quarta-feira (12), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.