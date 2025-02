Botafogo-SP x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Bragantino pode entrar no G2 de seu grupo no Paulistão se vencer o Botafogo, fora de casa - (crédito: Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Botafogo e Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, no Estádio Santa Cruz, abrindo a nova rodada do Paulistão. As equipes estão mal na tabela, lutando contra o risco de rebaixamento, mas ainda com possibilidade de classificação para as quartas de final. O Botafogo tem 7 pontos no Grupo A, e um tropeço significa o fim do sonho de G2 e sinal vermelho quanto ao risco de rebaixamento. O Bragantino é o 4º colocado do Grupo B, mas tem oito pontos, apenas dois a menos do que o líder Guarani. Ou seja, pode vencer e encerrar a rodada na zona de classificação às quartas.

