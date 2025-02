CBFA e ACFA unificam campeonatos de futebol americano para 2025

O Super Bowl já passou, mas o brasileiro fã de futebol americano tem boas notícias para ficar feliz. A Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) e a Associação de Clubes de Futebol Americano (ACFA) divulgaram, nesta terça-feira (11/2), um comunicado anunciando um acordo para unificar os campeonatos nacionais da modalidade a partir da temporada de 2025.

As entidades organizavam torneios distintos desde a pandemia e viram aumentar a pressão por uma integração, com clamor de torcedores e atletas nas redes sociais. Depois de meses de negociações e das eleições das partes no fim de 2024, ambas oficializaram a reunificação.

“A medida é vista como benéfica para a modalidade por ambas as instituições, que reiteram o compromisso em fomentar e desenvolver o esporte por todo o território nacional, além da possibilidade de criar um Campeonato Nacional mais competitivo e com maiores possibilidades comerciais, diante de um cenário extremamente promissor”, anunciaram a CBFA e a ACFA em comunicado.

A expectativa por uma competição melhor desenvolvida também visa aproveitar o crescimento do futebol americano no Brasil, turbinado pela primeira visita da NFL ao país em setembro do ano passado e a presença do flag football no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

O formato será o mesmo do utilizado no Brasileirão de FA, com três divisões, porém detalhes como regulamento e fórmula de disputa, serão anunciados no futuro próximo. Além disso, os títulos da Liga BFA, organizada pela ACFA, serão reconhecidos pela CBFA.

Confira a nota na íntegra

A Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) e a Associação de Clubes de Futebol Americano (ACFA) informam à comunidade através desta nota que, após algumas reuniões, ambas as instituições chegaram a um acordo para unificar os campeonatos nacionais a partir desta temporada (2025).

Nos próximos dias, novos detalhes da competição serão revelados, como o regulamento e fórmulas de disputa, após discussão e aprovação dos times participantes. De antemão, será mantido o formato de três divisões que a CBFA utilizou nos últimos anos no Brasileirão de FA, permitindo que todos os times do país possam aderir à disputa de uma competição nacional, dentro de um cenário que lhe permita ter competitividade e atenda suas demandas.

Todos os títulos nacionais da Liga BFA dos últimos anos serão reconhecidos pela CBFA, e a gestão da nova competição nacional será conjunta entre as duas entidades, reforçando que os times são fundamentais para que tenhamos êxito na nova fase na qual adentrará a modalidade.

Um novo passo, um novo nacional, para um novo momento do FABR.