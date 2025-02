Cruzeiro anuncia nova patrocinadora para a camisa

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (11), mais uma parceria para a temporada de 2025. A partir de agora, abaixo do patrocinador máster, a Raposa exibirá a marca “Perdigão na Brasa” em sua camisa. O vínculo com a BRF S.A. será válido até o final de 2025. Os valores são mantidos em sigilo.

O acordo foi formalizado na Toca da Raposa II, durante a tarde desta terça-feira. O proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, recebeu Miguel Gularte, CEO da BRF, além de outros membros da empresa, para a assinatura do contrato.

“É uma enorme satisfação receber o Miguel, CEO da BRF, e toda a sua equipe aqui no Cruzeiro. Quero também agradecer ao Marcos Molina e a todos os envolvidos nessa negociação. A BRF é uma marca muito forte no Brasil, assim como o Cruzeiro. Ter uma marca de peso como a Perdigão na nossa camisa será fundamental para o clube e para a empresa. Hoje, vivemos um momento especial com a concretização de mais uma etapa na temporada do nosso Cabuloso”, declarou Pedro Lourenço.

Parceria entre Cruzeiro e empresa já vinha sendo costurada

O vínculo, na verdade, começou a ser desenhado anteriormente. Durante a pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, o logo da “Perdigão na Brasa” já esteve nos uniformes do time. Além disso, outras ativações também foram realizadas.

“Para nós, é um motivo de grande orgulho estar ao lado de um clube com a trajetória e a história do Cruzeiro, ainda mais neste novo ciclo com a chegada do Pedro Lourenço. A BRF é uma empresa de primeira linha, que agora se une a um clube de primeira linha, que é o Cruzeiro. Estou muito orgulhoso e confiante de que colheremos muitos frutos ao longo dessa parceria que se inicia hoje”, celebrou o gestor da BRF.

