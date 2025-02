São Luiz x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional vai a Ijuí enfrentar o São Luiz, nesta quarta-feira (12), em duelo que ocorre, às 22h (de Brasília), no estádio 19 de Outubro, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Neste embate, o Colorado tem a possibilidade de assegurar sua vaga antecipada para as semifinais do Estadual.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e no Premiere pelo sistema pay-per-view.

Como chega o São Luiz

O Rubro caiu para a quarta colocação do Grupo C, com seis pontos. Após a derrota para o Caxias, foi ultrapassado pelo Brasil de Pelotas, ou seja, o confronto com o Inter ganhou uma importância maior na luta contra o rebaixamento. A diretoria optou por demitir o treinador Alessandro Telles depois do revés para o Grená.

Além disso, o defensor Bruno Jesus e o meio-campista Anderson Recife vão cumprir suspensão, pois receberam cartão vermelho no último compromisso da equipe.

Como chega o Internacional

Até o momento, o Colorado é dono da segunda melhor campanha do Campeonato Gaúcho. O time vermelho da capital é o líder do Grupo B, com 14 pontos, e é o único participante ainda invicto no torneio. Contudo, o empate em 1 a 1 no Gre-Nal fez o Inter ligar o sinal de alerta, pois viu o Caxias reduzir a desvantagem para dois pontos.

Assim, uma vitória sobre o São Luiz pode garantir a classificação antecipada para as semifinais do Estadual. Isso também se houver um tropeço do Grená diante do Guarany de Bagé. Aliás, é possível que o Internacional assuma a primeira colocação geral do campeonato, caso o Juventude perca pontos no embate com o Avenida.

A princípio, o técnico Roger Machado terá somente a ausência do volante Bruno Henrique. Ele vai cumprir suspensão depois de receber o terceiro cartão amarelo. Mesmo assim, há a dúvida se Thiago Maia estará disponível, já que tem negociações avançadas para retornar ao Santos. O seu substituto mais provável é Rômulo.

SÃO LUIZ X INTERNACIONAL

7ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 12/02/2025, às 22h (de Brasília)

Local: Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS)

São Luiz: Diego Monteiro; Muriel, Rafael Goiano, Thalheimer e Márcio Duarte; Cleison Tetê, Diego Gabriel e Gabriel Pereira; Adailson, Matheuzinho e Da Silva. Técnico: não divulgado.

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Ronaldo), Wesley, Alan Patrick e Wanderson; Borré. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)

Assistentes: Leirson Martins (RS) e Claiton Timm (RS)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.