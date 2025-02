Corinthians x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (12/02), às 21h35, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Será o último clássico das duas equipes nessa primeira fase do estadual. O Timão já está classificado, mas tenta vencer um rival pela primeira vez no ano. Já o Peixe ainda está buscando sua vaga nas quartas de final e conta com a estrela de Neymar para somar mais três pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record (TVaberta), CazéTV (YouTube) e Paulistão+ (UOL Play, Nosso Futebol, Zapping).

Como chega o Corinthians

Para o clássico o Corinthians espera contar com o retorno de Talles Magno. Afinal, ele viajou aos Estados Unidos na última sexta-feira para renovar o visto de trabalho e, por conta disso, foi desfalque diante do São Bernardo, no último domingo. Contudo, a expectativa que Ramón Díaz escale força máxima no setor ofensivo. Isso porque Yuri Alberto cumpriu suspensão na última rodada e está de volta. Além disso, Rodrigo Garro que fez sua primeira partida no ano e Memphis Depay, que marcou seu primeiro gol na temporada, devem formar o trio estrelado do Timão. Por fim, os desfalques seguem sendo Gustavo Henrique, no DM e Breno Bidon e Felipe Longo, com a Seleção Sub-20.

Como chega o Santos

Empolgado pela chegada de Neymar, o Santos ligou o alerta no Campeonato Paulista após o segundo empate seguido, ao não conseguir vencer o Novorizontino na última rodada. Aliás, esta foi a primeira partida que o camisa 10 do Peixe foi titular nessa segunda passagem. Assim, a equipe se encontra na terceira posição do grupo B, atrás de Guarani e Portuguesa. Para esta partida, o técnico Pedro Caixinha pode promover as estreias de Barreal e Gabriel Verón que já estão no BID. Contudo, a grande dúvida está na defesa, já que o treinador não sabe quem será a dupla de zaga. No último embate, Gil e João Basso atuaram juntos. Por fim, o garoto Hyan, sofreu uma lesão no joelho e está fora.

CORINTHIANS X SANTOS

Campeonato Paulista – 9ª Rodada

Data e horário: 12/2/2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Alex Santana, Igor Coronado (Rodrigo Garro); Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso (Gil) e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

VAR: Adriano de Assis Miranda

