São Paulo inicia preparação e deve enfrentar Velo Clube com time reserva

São Paulo deve utilizar os reservas com foco no Palmeiras - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Um dia após empatar com a Inter de Limeira, o São Paulo voltou aos trabalhos no Mané Garrincha. Nesta terça-feira (11) o Tricolor iniciou a preparação para encarar o Velo Clube, na próxima quinta-feira (13), novamente em Brasília. Os titulares na partida contra o Leão realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco esteve em campo.

A tendência é que Zubeldía siga com o revezamento do elenco e entre em campo contra o Velo com o time reserva. Além de evitar o desgaste do elenco, o Tricolor poupará seus jogadores com foco no clássico contra o Palmeiras, no final de semana.

Entre os destaques do São Paulo para o jogo, estão Luciano, que estava suspenso contra a Inter. Além dele, Wendell deve ser relacionado pela primeira vez e ganhar seus primeiros minutos. O Tricolor ocupa a primeira colocação do Grupo C, com 14 pontos, e está próximo de garantir a classificação para a próxima fase do Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.