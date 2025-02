Fluminense consulta Firmino, mas atacante quer seguir no Al-Ahli

O Fluminense demonstrou interesse em Roberto Firmino durante a janela de transferências. O Tricolor de Laranjeiras entrou em contato com o staff do atacante de 33 anos, que atualmente joga pelo Al-Ahli. No entanto, as conversas não avançaram, já que o jogador manifestou o desejo de continuar sua carreira na Arábia Saudita.

O atleta, que tem contrato com o Al-Ahli até junho de 2026, é um dos jogadores com o maior investimento do clube. Embora sua intenção inicial seja retornar à Europa na janela de transferências do meio do ano, quer seguir na Ásia até lá. As informações são do portal ‘ge’.

Além do Fluminense, Firmino foi procurado por mais de uma equipe do Brasil, como Flamengo e Palmeiras, mas respondeu da mesma forma a todas as propostas. Aliás, o alto salário que ele recebe torna qualquer negociação com clubes brasileiros praticamente impossível.

Estima-se que o atacante receba 22 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 117 milhões, considerando a cotação atual) com seu contrato vigente no clube da Arábia Saudita, segundo o site ‘Uol’. Aliás, em 2023, Roberto Firmino chegou a ser o terceiro jogador brasileiro mais bem pago do mundo.

