Atlético x Itabirito: onde assistir, escalações e arbitragem

A situação estava complicada. O risco de não se classificar para a próxima fase do Campeonato Mineiro e ficar de fora da disputa pelo Troféu Inconfidência era real. Porém, o técnico Cuca deu a ordem: “É preciso ganhar todas as partidas até o final agora”. E isso tem acontecido. Para fechar a série, o time alvinegro pega o Itabirito nesta quarta-feira (12), às 19h45 (de Brasília), no Mineirão.

Atualmente, o Galo ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 13 pontos. Todavia, apesar das dificuldades em alguns momentos para garantir a classificação, permanece como o único time invicto na competição.

O Itabirito, por sua vez, busca a vitória para garantir sua permanência na elite do futebol mineiro. Afinal, o clube da região metropolitana de Belo Horizonte tem oito pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo B.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Canal Premiere.

Como chega o Atlético

O técnico Cuca poderá contar com o retorno do atacante Júnior Santos, que foi expulso no jogo contra o Athletic e cumpriu suspensão no clássico contra o Cruzeiro. No entanto, a tendência é a de que o treinador atleticano mantenha a mesma formação que iniciou o clássico, com Cuello mantendo seu espaço entre os titulares. Assim, Júnior Santos provavelmente entrará no decorrer da partida.

Como chega o Itabirito

O técnico Ricardo Drubscky tem um desfalque certo para o confronto contra o Galo. O volante Serginho, que já defendeu o Atlético em outras temporadas, foi expulso e não poderá jogar. A expectativa é a de que David Lucas seja a opção para sua vaga.

ATLÉTICO X ITABIRITO

8ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 12/02/2025 (quarta-feira), às 19h45 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rubens (Júnior Santos). Técnico: Cuca.

Itabirito: Rodolfo Castro; Cesinha, Luanderson Santos, Jamerson e Bryan; Gustavo Crecci, Ferreirinha e David Lucas; Ramon, Léo Reis e Luan. Técnico: Ricardo Drubscky.

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Magno Arantes Lira e Marcyano da Silva Vicente

VAR: Emerson de Almeida Ferreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.