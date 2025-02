Vitória bate o Ferroviário e assume liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

O Vitória venceu o Ferroviário por 2 a 1 nesta terça-feira (11), no Barradão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Os gols da partida foram de Gabriel Baralhas e Gustavo Mosquito pelo Leão da Barra e, para descontar, Allanzinho marcou para o time visitante.

Com o resultado, o Rubro-Negro Baiano passou o Fortaleza e, assim, assumiu a liderança do torneio regional momentaneamente, com sete pontos. O Laion ainda jogará na rodada. Por outro lado, a equipe cearense segue na lanterna da tabela, com apenas um ponto somado.

Vitória superior na primeira etapa

O Vitória foi superior na partida, mas encontrou dificuldades para criar jogadas decisivas. A primeira chance foi dos visitantes, aos 14 minutos, quando Lucas Arcanjo defendeu com o pé uma bola desviada após chute de fora da área. Diversos ataques do Rubro-Negro foram anulados por impedimento, mas aos 19 minutos, quando o goleiro João Soares errou passe durante a saída de bola, Baralhas conseguiu antecipar, avançou e abriu o placar ao finalizar da marca do pênalti.

Na reta final da primeira etapa, aos 41, Matheusinho ainda forçou uma boa defesa de João Soares ao soltar uma bomba. Além disso, aos 41 minutos, Jeffão perdeu grande chance para o Ferroviário ao furar bola lançada na área.

Um gol para cada lado no segundo tempo

Na segunda etapa, os donos da casa seguiram com vantagem nas finalizações e pressionaram. Aos 10 minutos, Fabrício assustou ao soltar uma bomba e exigir boa defesa do goleiro. Aos 18, Wagner Leonardo marcou mais um para o Leão da Barra, mas a finalização de cabeça foi anulada por impedimento. Hugo fez um cruzamento pela esquerda, Carlinhos passou a bola de peito para deixar Baralhas em ótima posição para finalizar aos 23. No entanto, o volante desperdiçou a oportunidade e mandou a bola por cima do gol.

Porém, logo depois, aos 24, saiu o segundo gol Rubro-Negro, com Gustavo Mosquito. O atacante recebeu de Val Soares, invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Aos 27, o Ferrão quase diminui após Iago perder duas grandes oportunidades em seguida. Mas aos 33, os visitantes seguiram na pressão e finalmente o gol saiu. Allanzinho arrancou em velocidade, puxou para o meio e soltou uma bomba de fora da área para diminuir com um golaço.

Agora, o Vitória vira a chave para o Campeonato Baiano, onde enfrenta o Jequié no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada. Já o Ferroviário encara o Tirol em casa no sábado (15), às 16h30, pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Cearense.

Os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste

Terça-feira (11)

Vitória 2×1 Ferroviário

CRB 2×2 Moto Club

Sousa x Sport – 21h30

Altos x Fortaleza – 21h30

Quarta-feira (12)

Bahia x América-RN – 19h

Ceará x Confiança – 19h

Náutico x Juazeirense – 21h30

Quinta-feira (13)

CSA x Sampaio Corrêa – 19h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.