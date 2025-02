Grêmio oficializa a contratação de Camilo Reijers

O Grêmio anunciou no começo da noite desta terça-feira (11) a contratação do volante Camilo Reijers. O treinador Gustavo Quinteros já havia confirmado o volante de 25 anos há dez dias. O jogador já está treinando com o elenco desde o mês passado.

O jogador teve dificuldade em encerrar o seu vínculo com o Akhmat Grozny. Os russos não aceitaram liberar o volante sem custos. O Tricolor registrou o atleta no BID antes mesmo do anúncio oficial, e o volante já pode ser inscrito no Campeonato Gaúcho

Camilo é natural de Mogi Mirim e apareceu no futebol na Ponte Preta, em 2020. Depois disso, passou pelo Lyon, onde atuou apenas pelo time B, e retornou ao Brasil para defender o Cuiabá. Depois, se transferiu para o futebol belga e, posteriormente, para o futebol russo, antes de chegar ao Grêmio. O volante não entra em campo desde o dia 8 de dezembro.

