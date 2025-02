Torcedores do Coritiba são atingidos por queda de reboco na entrada do Couto Pereira

Torcedores do Coritiba tomaram um susto antes da partida contra o Operário. Na chegada ao Couto Pereira um pedaço do reboco do estádio caiu e atingiu um pai e um filho que chegavam para o jogo. Ninguém ficou ferido gravemente.

O incidente ocorreu no Portão 4 do estádio, na entrada da rua Mauá. O clube informou que procurou os torcedores que foram atingidos para prestar apoio, mas que os mesmos recusaram o auxílio por não acharem necessário.

No ano passado, a questão de segurança do Couto Pereira esteve em pauta após circularem vídeos do estádio balançando em uma partida do Grêmio. Na ocasião, o Coritiba informou que todos os alvarás e licenças estavam em dia e que iria tomar medidas complementares para aumentar o conforto dos torcedores. O laudo técnico de segurança vence em abril deste ano.

