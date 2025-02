Democrata x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro visita o Democrata nesta quarta-feira (12), às 19h45 (de Brasília), na Arena do Jacaré, pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Já classificado para as semifinais, em primeiro lugar no Grupo C, o Cabuloso soma 11 pontos na tabela. Por outro lado, a Pantera está na lanterna do Grupo B, com oito pontos e, portanto, não tem mais chances de classificação. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Cruzeiro

Já classificada para a próxima fase do Estadual, a Raposa vem de um empate e uma derrota para América-MG e Atlético, respectivamente. Aliás, no confronto contra o Galo, perdeu por 2 a 0, no Mineirão, com Gabigol expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. Portanto, o atacante não estará a disposição para o duelo desta quarta-feira, primeiro de Leonardo Jardim no comando.

Além disso, quatro jogadores, incluindo três titulares, podem ser poupados para prevenir novos problemas devido ao acúmulo de cartões amarelos: o zagueiro Fabrício Bruno e os meio-campistas Matheus Henrique, Christian e Lucas Romero.

Como chega o Democrata

A equipe de Governador Valadares vem de duas vitórias no Campeonato Mineiro, sobre o Uberlândia e o Aymorés, que não foram suficientes para manter esperança pela classificação. Assim, o lanterna do Grupo B entrará em campo já sem chances de seguir para as semifinais. Para o duelo, o técnico Waldimir Ferreira não poderá contar com Lucas Evangelista, único desfalque confirmado da equipe até o momento.

DEMOCRATA X CRUZEIRO

8ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 12/02/2025, às 19h45 (de Brasília)

Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)

Democrata: Thulio Cler; Lima, Donato, Lula, Wender; Caetano, Luanderson, Rosa; Luan, Gutinho e Wallace. Técnico: Waldimir Ferreira

Cruzeiro: Cássio; William, Villalba, Jonathan Jesus e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Dudu e Bolasie. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Emílio Junio Nascimento Santos

VAR: Leonardo Rotondo Pinto

