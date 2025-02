Sport se acerta com o meia Sérgio Oliveira e fica perto de anunciar mais um português

O Sport espera anunciar em breve mais um reforço português. Trata-se, portanto, do meia Sérgio Oliveira, que pertence ao Olympiacos, da Grécia. O clube pernambucano já alinhou com o jogador a base salarial e, agora, depende da liberação do clube grego para concretizar o negócio, o que não é visto como tarefa fácil dentro do Rubro-Negro.

Sérgio, aliás, tem contrato com o Olympiacos até o meio de 2026. Na atual temporada (2024/2025), o jogador participou de apenas 14 jogos, sendo apenas cinco como titular.

Comandado pelo português Pepa, o Sport tem o atacante Gonçalo Paciência no elenco. Assim, Sérgio Oliveira seria o terceiro reforço lusitano para a temporada de 2025.

O meio-campista despontou para o futebol no Porto, jogou praticamente a carreira todo em seu país, mas acumula passagens pela Bélgica, França, Grécia e Itália. Foi jogador da Roma, entre 2021 e 2022, com três gols e uma assistência em 22 jogos.

Seleção de Portugal

As boas apresentações de Sérgio Oliveira entre 2019 e 2021, renderam ao meia convocações para a seleção portuguesa. Sérgio, aliás, atuou 13 vezes pela seleção e fez parte do grupo que disputou a Eurocopa de 2020.