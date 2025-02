Quinteros cobra reforços na defesa do Grêmio: ‘Urgente’

O Grêmio fechou sua participação em casa na primeira fase do Campeonato Gaúcho com golaço. Na noite desta terça-feira (11), o Tricolor goleou o Pelotas por 5 a 0 e encaminhou sua classificação para as semifinais do estadual.

Apesar do placar elástico, as carências do elenco foram o tema principal do pós-jogo. Gustavo Quintero enfatizou a necessidade do Grêmio ir atrás de zagueiros para o restante da temporada e reforçou os problemas que aconteceram no ano passado.

“Há nomes de jogadores que estão sendo analisados, mas o que mais necessita a equipe é trazer um zagueiro urgente. Temos três que estamos usando, se alguém tem uma lesão, sobram apenas dois, e é uma posição onde a equipe teve problemas no ano anterior. Agora, em duas partidas, também estamos tendo problemas. Precisamos reforçar a defesa central com um ou dois zagueiros”, destacou.

Ativo no mercado, o Tricolor está próximo do uruguaio Cristian Oliveira. O ponta-direita está no Los Angeles FC e acumula convocações para a Celeste. Quinteros elogiou o jogador, ressaltou suas características, mas voltou a falar da necessidade de contratações na defesa.

“É um jogador jovem, que tem muito futuro. Tem características para jogar como extremo pela direita ou pela esquerda. Seria um bom aporte ofensivo para a equipe, agregar um jogador a mais. Porém, hoje o Grêmio necessita de um zagueiro urgente. Está difícil, não está fácil o mercado”, reforçou.

Análise da partida

Mesmo com a goleada, o Grêmio não conseguiu apresentar uma partida de alto nível. Essa é a análise de Gustavo Quinteros, que afirmou que seu time não fez um bom primeiro tempo, apesar dos três gols antes do intervalo, e que melhorou na etapa final.

“No primeiro tempo foi uma partida em que falhamos muitos passes, passes que não tiveram precisão. Já no segundo tempo foi melhor, creio que os volantes tiveram mais a bola, correram mais, tivemos menos situações adversas. Tivemos um jogo com um tempo não tão bom e um tempo bom”, pontuou.

Na última rodada, o Grêmio encara o Ypiranga, em Erechim. Por conta do jogo da Copa do Brasil, na próxima semana, em Boa Vista, Quinteros ainda não definiu se vai poupar seus principais jogadores ou irá com força máxima para o interior.

“Precisamos analisar qual time vai jogar o último jogo. Se irão os jogadores que estão jogando ou um time alternativo, para depois poder pensar da melhor maneira na Copa do Brasil e nas semifinais do Campeonato Gaúcho”, ressaltou.

