Voltas de Rayan e Adson darão ‘up’ no ataque do Vasco

As poucas opções de atacantes no plantel seguem minando o trabalho de Fábio Carille em seu começo no Vasco. Afinal, dos quatro pontas que o time tem em seu elenco, três estão indisponíveis. Dos três atacantes, um tem 36 anos (Vegetti), outro 20 (GB) e o terceiro tem 17 (Bruno Lopes).

Dessa forma, o Cruz-Maltino vem encarando inúmeros desafios no início de temporada, com dificuldades em alcançar o gol adversário. No entanto, uma dupla está prestes a voltar e pode, assim, ajudar o time a reencontrar o caminho dos gols. Adson e Rayan são os jogadores em questão.

O primeiro está, enfim, recuperado de lesão e deve voltar ainda no mês de fevereiro, reforçando as opções de Fábio Carille para o ataque. Adson não atua desde 26 de agosto, em jogo válido pela longínqua 24ª rodada do Brasileirão passado. Desde então, se recupera de uma fratura por estresse na canela direita. Já são, então, cinco meses completos que o jogador não vai a campo.

Ele era de suma importância para a equipe, dando a velocidade e habilidade para quebrar linhas que tanto fazem falta ao jogo de Carille neste começo de ano. O ponta direita, por ser canhoto, poderia ser uma boa dupla com Coutinho, abrindo o corredor para o lateral-direito Paulo Henrique, um dos únicos que se salvam nestes primeiros compromissos de 2025.

E Rayan?

Rayan, por sua vez, desfalca o Vasco desde o começo de 2025 por estar com a Seleção Brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20, na Venezuela. Como a competição se encerra já neste domingo (16), Rayan pode ser trunfo até mesmo diante o União-MT, em jogo pela Copa do Brasil, que representa abertura da competição.

O jovem de 18 anos atua em duas posições. Poderia ser um centroavante para atuar ao lado de Vegetti (ou no lugar dele), mas também foi utilizado como ponta direita, já que, assim como Adson, é canhoto. Rayan tem muita velocidade e imposição física, além de um chute potente, se encaixando melhor no esquema de Carille, que não tem um ponta direita em seu elenco até o momento.

