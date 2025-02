Grêmio entra na briga pela contratação de Rony, do Palmeiras

O Grêmio entrou na briga e apresentou uma proposta ao Palmeiras para contratar o atacante Rony. A oferta do Imortal seria de 5 milhões de dólares (R$28,8 milhões) para o jogador para um contrato até o fim de 2027, com aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador. Ainda teria uma possibilidade de ampliar por mais um ano o vínculo através de metas batidas.

O atacante também já teria uma proposta em mãos do Grêmio. No Rio Grande do Sul, Rony teria um salário na casa de R$ 1 milhão e com aumentos anuais, podendo chegar a R$ 1,1 milhão. O jogador também terá direitos a bônus por metas atingidas durante o seu tempo no Imortal.

Além disso, o Grêmio iria pagar o Palmeiras em cinco parcelas de 1 milhão de dólares nos meses de fevereiro e agosto de 2025 e 2026 e fevereiro de 2027. A proposta ainda está sendo avaliada. O Verdão já avisou que liberaria Rony por 6 milhões de dólares e por isso a oferta ainda está sendo estudada. Além disso, o clube paulista espera o staff do atleta dar o aval para a negociação seguir.

O contrato com Rony também terá a inclusão de uma multa contratual na casa de 150 milhões de dólares para a transferência do futebol brasileiro.

Atlético-MG também quer Rony

Contudo, para contratar Rony, o Grêmio terá a concorrência do Atlético-MG. O diretor de futebol do Galo, Victor Bagy, entrou em contato com o Palmeiras para apresentar uma proposta pelo jogador. A oferta seria de 8 milhões de euros (R$ 47,79 milhões), com salários em torno de R$ 1,3 milhão mensais. Assim, a tendência é que o atacante escolha aonde quer jogar em 2025.

Vale destacar que o técnico Cuca também entrou em ação e fez contato direto com o jogador. Durante a conversa, aliás, o treinador detalhou o projeto do clube e explicou como integrará o atacante à equipe.

É importante lembrar que Cuca já havia adotado uma estratégia semelhante com Júnior Santos. Na ocasião, o treinador ligou para o atleta, que estava no Botafogo, e argumentou para viabilizar a contratação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.