Igor Vinícius não agrade neste início de 2025 e abre brecha para Cédric

Titular da lateral-direita do São Paulo, Igor Vinícius ainda não convenceu totalmente o técnico Luis Zubeldía. Afinal, além dos desempenhos abaixo do esperado, o jogador acabou sendo substituído em todas as partidas que atuou até aqui. Assim, ele começa a abrir uma brecha para o português Cédric Soares.

Igor Vinícius foi substituído pelo zagueiro Ferraresi nos quatro primeiros jogos em que atuou contra Guarani, Corinthians, Santos, Mirassol e na última segunda-feira (10/02), contra a Inter de Limeira. Nestes jogos, aliás, ele soma apenas uma assistência para Calleri, na partida contra o Mirassol.

“Ele sabe onde tem que melhorar, tenho falado para ele. É algo muito pessoal dele comigo. Tenho falado que coisas tem de melhorar. Mas teve um rendimento muito bom (contra o Mirassol), claro que tem situações em que tem falhado, mas também te da a parte ofensiva, onde tira um cruzamento e Calleri consegue conectar. Sempre disposto a atacar e a gerar amplitude no campo. Para nós, é importante o Igor Vinícius. Em equipe grande há sempre críticas e elogios”, disse Zubeldía, sobre Igor Vinícius.

Os concorrentes de Igor Vinícius no São Paulo

Para efeito de comparação, o seu reserva imediato, Ferraresi, foi titular contra o Botafogo-SP e Portuguesa, jogando o jogo inteiro. Além disso, ele atuou por 65 minutos contra o RB Bragantino, quando deu lugar para Igor Vinícius. Contudo, o venezuelano, por ser zagueiro de origem, aparentava não ameaçar o dono do setor. Até a chegada de Cédric Soares.

O português, que chegou ao clube para tapar um buraco no banco de reservas, aproveitou a oportunidade contra a Inter de Limeira e agradou. Em 31 minutos, Cédric Soares conseguiu alguns bons cruzamentos e chamou a atenção do torcedor. Agora, ele vive a expectativa de ser titular contra o Velo Clube, nesta quinta-feira (13/02).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.