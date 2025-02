Fluminense lança novo uniforme para a temporada 2025

O Fluminense apresenta, nesta quarta-feira (12), seu novo uniforme para a temporada 2025. Assim, a camisa resgata as raízes do clube e a evolução do escudo. Ela também celebra a participação da equipe no Mundial de Clubes da Fifa.

O modelo conta com uma gola careca diferenciada, com reforço tecidual e detalhes bordados. Além disso, os detalhes da gola e das mangas tem um acabamento mais clássico, reforçando a ligação do uniforme com as origens do Tricolor.

Dessa forma, a armadura traz uma etiqueta na barra frontal com a frase “Das Laranjeiras para o mundo”, simbolizando não só a origem, como a trajetória vitoriosa do time ao longo dos seus mais de 120 anos. Além da participação da equipe no Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos.

“O Fluminense é um clube tradicional, com um passado e presente cheio de histórias, e que neste ano adicionará mais um capítulo importante na sua trajetória: a participação histórica no Mundial de Clubes da FIFA. Pensando nessa ocasião especial, a Umbro e o clube procuraram unir esses conceitos para desenvolver a nova camisa do Flu. Linda e clássica, cheia de estilo, assim podemos definir a nova armadura tricolor, que certamente conquistará não só os torcedores, como os fãs do clube”, disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

O clube começa a vender o novo uniforme a partir da próxima sexta-feira (14). Serão nas lojas oficiais espalhadas pelo Rio e fora do Estado, no site loja.fluminense.com.br e no e-commerce da Umbro (umbro.com.br). A venda nas demais lojas terá início no dia 17/02 (segunda-feira).

Lançamento antecipado

O clube antecipou o lançamento por exigências da Fifa para o Mundial de Clubes. Todos os clubes participantes precisam enviar à entidade uma amostra de todos os itens dos kits completos do uniforme principal e reserva.

Além disso, os goleiros precisarão ter três modelos contrastando entre si. Outros materiais como luvas, bonés, pulseiras e tiaras, por exemplo, também devem ser listados. Por fim, a equipe ocupa o grupo F da competição continental, ao lado de Borussia Dortmund (ALE), Mamelodi Sundowns (AFS) e Ulsan (COR).

