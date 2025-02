Marçal, ex-Botafogo, recebe sondagens e prioriza seguir no futebol brasileiro

“Meu pensamento no momento é de seguir no Brasil. Temos recebido algumas sondagens e meu empresário está cuidando disso. Estou preparado para quando acontecer algo concreto já poder, em pouco tempo, ficar à disposição para jogar, pois fisicamente me sinto muito bem, só vai faltar ritmo de jogo mesmo, o que consigo rápido”, disse Marçal ao portal UOL.

“Tenho treinado praticamente todos os dias, para me manter em forma, e esperando as coisas acontecerem. Terminei 2024 bem fisicamente, jogando, e isso fez com que pudesse dar seguimento agora. O Botafogo foi minha casa durante quase três anos, fizemos história e sou muito grato por tudo o que vivemos juntos. Mas agora é pensar no futuro e sei que coisas boas estão por vir”, acrescentou.

Momento de glória no Alvinegro

Ao longo da última temporada, o jogador ficou como opção no banco do Alvinegro, tendo 30 partidas e um gol. No entanto, Cuiabano e Alex Telles estiveram à frente na briga por uma vaga na equipe de Artur Jorge.

Contratado em 2022, vindo sem custos do Wolverhampton, da Inglaterra, Marçal foi titular nas duas primeiras temporadas, com 90 jogos, três gols e nove assistências. Contudo, perdeu espaço em 2024 e enfrentou problemas físicos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.