Santos anuncia a contratação de Benjamín Rollheiser

O Santos anunciou nesta quarta-feira (12/02) a contratação do meia-atacante Benjamín Rollheiser. O argentino chegou em definitivo do Benfica e assinou contrato com o Peixe válido até 31 de dezembro de 2028. Ele chega como status de reforço de peso, mas deve brigar por uma vaga em um setor concorrido.

O Peixe, aliás, precisou superar a forte concorrência do Botafogo para fechar com o argentino. O Santos ofereceu 11 milhões de euros (R$ 65 milhões) por 85% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. A proposta, tanto para o clube quanto salarial, foram superiores ao do clube carioca. Assim, Rollheiser decidiu atuar na Baixada Santista.

Primeiramente, o Peixe tentou o jogador por empréstimo, no início da janela de transferências. Depois de ouvir a negativa do Benfica, sinalizando que só venderia o atacante, o Santos manteve o interesse e tentou a contratação comprando apenas 50% dos direitos. Contudo, com a entrada do Botafogo no negócio, o Alvinegro Praiano precisou aumenta a oferta para concluir a negociação.

Contudo, Rollheiser pode demorar para estrear. Isso porque a data limite para inscrever jogadores no Paulistão era até esta terça-feira (11/02). Assim, o argentino pode atuar apenas no mata-mata do Estadual, caso a equipe se classifique.

Com o acerto, Benjamín Rollheiser passa a ser um dos principais reforços do Santos para a temporada de 2025. Nascido em 24/3/2000 na cidade argentina de Coronel Suárez, o jogador de 1,72 metro começou a carreira no River Plate em 2018. Passou pelo Estudiantes entre 2022 e 2023. E em janeiro de 2024 partiu para o Benfica, primeiro por empréstimo, mas, sete meses depois, por compra definitiva.

