Record coloca casal ex-Globo para disputar audiência com antiga emissora

De acordo com o Folha de São Paulo, Felipe e Rafa vão estrear em julho em outros dois programas inéditos: o “99 to Beat” e “Flirty Dancing”. A Record comprou os dois formatos na tentativa de brigar pela audiência.

Os programas vão ao ar por volta das 16h, antes do Campeonato Brasileiro, que na Record vai passar nos domingos às 18h30. Assim, a briga será contra a transmissão do Brasileirão na Globo e o Domingo Legal, de Celso Portioli, no SBT.

Vale ressaltar que os formatos são novos na TV Aberta. No 99 to Beat,100 participantes, sendo 50 famosos e 50 anônimos, enfrentam 99 provas de todos os tipos. Qualquer um pode ganhar a disputa, desde que não fique em último lugar nas competições. Já o Flirty Dancing une pessoas desconhecidas por meio da dança. O conceito é criar uma conexão íntima e formar novos relacionamentos. Ou seja, é uma mistura de competição de dança com namoros. Casal trabalhou na Globo Felipe Andreoli e Rafa Brites foram contratados pela Record recentemente e, casados desde 2011, vão trabalhar juntos em um projeto na TV pela primeira vez. Ainda segundo a Folha de São Paulo, a proposta para os dois na nova emissora chegou após a saída de Andreoli da Globo. Ele comandava o Globo Esporte São Paulo e deixou a emissora em outubro do ano passado, depois de 10 anos. Aliás, Fred Bruno, recém contratado da Globo, é quem vai assumir o comando do programa. Por outro lado, Rafa Brites que na emissora foi repórter de Ana Maria Braga no Mais Você e do Vídeo Show. Ela deixou a Globo em 2018 e passou a carreira como escritora e palestrante. Aliás, em uma rede social ela soma mais de 2,3 milhões de seguidores.

