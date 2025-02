Brasil x Argentina, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificados para o Mundial Sub-20, Brasil e Argentina fazem clássico decisivo, nesta quinta-feira (13), às 22h (de Brasília), pela quarta e penúltima rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela. O confronto, afinal, pode definir o campeão da competição e promete grandes emoções.

Os times de Ramon Menezes e Diego Placente acumulam três vitórias na atual fase e dividem a liderança, com nove pontos. Agora, as equipes buscam conquistar uma vitória para aumentarem as chances de título da competição. As seleções, afinal, voltam a se enfrentar após goleada dos “hermanos” por 6 a 0 sobre os brasileiros ainda na primeira fase do Sul-Americano Sub-20.

Onde assistir

A partida entre Brasil e Argentina terá transmissão do Sportv (canal fechado) e no Youtube da Conmebol.

Como chega o Brasil

A Argentina vai encontrar um Brasil bem diferente depois daquela goleada acachapante. A Selelçao de Ramon Menezes conseguiu se recuperar do baque ao longo do torneio. Classificado como terceiro colocado do Grupo B, a Seleção Brasileira faz boa campanha na segunda fase e venceu todos os jogos e chega com grande expectativa de título. Na vitória por 3 a 1 sobre o Paraguai, a equipe brasileira mostrou bom pode defensivo e soube controlar os adversários. Agora, o confronto chega com clima de revanche nesta quinta-feira.

“Vamos partir pra cima deles. Agora temos que buscar o título. Estou muito feliz com o gol e a classificação para o Mundial, mas a competição não acabou ainda”, declarou o atacante Rayan.

Como chega a Argentina

Do outro lado, a Argentina também segue com 100% de aproveitamento no hexagonal final da competição. Além disso, somando a primeira fase, os “Hermanos” ainda não sabem o que é perder e de quebra somam o melhor ataque até o momento. São 15 gols nas duas fases.

Nesta fase do torneio, a Albicleste, aliás, enfrentou três rivais muito difíceis: Chile, Uruguai e Colômbia (2-1, 4-3 e 1-0, respectivamente). Embora tenha vencido todos os três, ele o fez pela menor margem em partidas bem complicadas. Dessa forma, a seleção adversária chega à penúltima data classificada para a Copa do Mundo da categoria e com grandes chances de levantar o troféu.

BRASIL x ARGENTINA

4ª rodada do Hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

Data-Hora: 13/2/2025 (quinta-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)

BRASIL: Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley. Técnico: Ramon Menezes.

ARGENTINA: Martinet; Gorosito, Giménez, Ramírez e Soler; Acuña, Delgado e Subiabre; Echeverri, Hidalgo e Carrizo. Técnico: Diego Placente.

Árbitro: Não anunciado até o fechamento desta matéria

