Internacional avança em tratativas com o Racing por Facundo Mura

O Internacional passou a ter como foco reforçar a sua lateral direita na janela de transferências. Afinal, preencher a lacuna na posição se tornou uma urgência depois de Bruno Gomes se tornar um desfalque. Com isso, após identificar alguns nomes, o Colorado entendeu Facundo Mura, do Racing, da Argentina, como seu principal alvo. Assim, o clube gaúcho enviou uma oferta de 1,8 milhão de dólares (pouco mais de R$ 10 milhões na cotação atual).

A proposta do Inter envolve um contrato de três anos pelo jogador. A baixa remuneração no Racing também foi um ponto que os gaúchos identificaram para tentar convencê-lo a aceitar a mudança. A intenção do Colorado é concluir a negociação até a próxima sexta-feira (15). Afinal, na data, se encerra o prazo de inscrição para a disputa do Campeonato Gaúcho.

Tal situação pode promover um desfecho negativo. Isso porque o Internacional deseja conseguir a liberação de Mura com urgência pela carência no elenco. Porém, o lateral-direito é visto como uma peça essencial do time argentino e o técnico Gustavo Costas deseja contar com ele na decisão da Recopa Sul-Americana.

O confronto com o Botafogo, que marca a final do torneio, vai ocorrer no dia 20 de fevereiro em Buenos Aires. Por isso, com o intuito de se precaver, o Colorado conversa simultaneamente com outros potenciais reforços. No último compromisso do Racing, Facundo foi titular e capitão na derrota por 1 a 0 para o Tigre.

Internacional tem boa relação com o clube argentino

Vale relembrar que o Inter já teve um acerto com o atual campeão da Sul-Americana no início deste ano. Anteriormente, os dois clubes chegaram a um desfecho pelo empréstimo por uma temporada do atacante Johan Carbonero.

O Colorado já havia demonstrado interesse em outros dois laterais na direita. O clube analisava repatriar Khellven, que despontou no Athletico e atualmente defende o CSKA Moscou, da Rússia. Outra consulta foi pelo lateral-direito Pedro Milans junto ao Peñarol, do Uruguai.

O Internacional precisou ir ao mercado para contratar um lateral-direito, já que o seu titular, Bruno Gomes, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Apesar de ser um volante improvisado, ele se consolidou na posição. Assim, Roger Machado precisou reintegrar Nathan, que em um primeiro momento estava fora dos planos. A outra opção para a lateral é o argentino Braian Aguirre.

