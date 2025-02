Atlético-MG abre conversas para contratar Caio Paulista, do Palmeiras

Após encaminhar a contratação de Rony, o Atlético-MG mostrou interesse na contratação de outro jogador do Palmeiras: Caio Paulista. O Galo abriu conversas nos últimos dias para tentar viabilizar a chegada do jogador de 26 anos. As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas o Verdão não deve se impor a uma saída do atleta.

Caio Paulista seria um pedido de Cuca, que gosta do perfil do atleta e também de sua versatilidade. Afinal, além da lateral esquerda, o jogador também pode atuar como atacante. O setor ofensivo é um dos problemas que o Galo tenta resolver neste começo de temporada.

Caio Paulista em baixa no Palmeiras

Caio Paulista é o lateral-esquerdo que menos atuou em 2025 até aqui. São oito jogos do Palmeiras no ano e duas partidas do jogador. Até Piquerez, que voltou recentemente de grave lesão no joelho direito, soma três embates, enquanto Vanderlan já disputou seis confrontos na temporada.

As decisões de Abel Ferreira mostram que Caio Paulista deve seguir sem espaço nos próximos jogos, contra Inter de Limeira e São Paulo. A tendência é que Piquerez volte ao time titular nestes embates e Vanderlan seja seu reserva imediato.

Caio Paulista chegou ao Palmeiras em 2023, após o clube superar a concorrência do São Paulo e fechar com o jogador. O Verdão se interessou pelo atleta por conta de sua versatilidade, já que pode jogar como lateral ou atacante. Contudo, ele não conseguiu ganhar a confiança da torcida em 2024, sua primeira temporada ao viver muitos altos e baixos e aparenta perder ainda mais espaço em 2025.

