Rumor de ida de Thiago Galhardo à Série D divide torcedores: ‘Corre que é bomba’

Os torcedores do Santa Cruz estão degustando do sabor de analisar o mercado como quem tem dinheiro para investir. Ainda que estejam à espera de se tornar a mais nova SAF do Brasil, com negócio em fase de análise, os adeptos já começam a se comportar como tal. Nesta quarta-feira, 12, por exemplo, o debate nas redes sociais envolvia a aprovação ou não da contratação de Thiago Galhardo.

O debate começou a partir da notícia do perfil ‘Transferências 24h’, que deu a negociação entre Santa Cruz e o atacante como ‘avançada’. A contratação, no entanto, dividiu opiniões e passou longe de ser tratada como unanimidade entre os torcedores.

A carência no sistema ofensivo tem feito o Santinha ir a fundo no mercado em busca de um camisa 9 de peso. Recentemente, tentou repatriar o ídolo Gilberto, atualmente no Juventude, e Pedro Maycon, mas sem sucesso em abos. Nesse sentido, o ex-Vasco entrou no radar.

Repercussão nas redes sociais

Há quem sequer abra discussão sobre o potencial do atacante em se destacar na Série D, mas, por outro lado, há quem duvide. “Tem qualidade técnica, mas é perninha e preguiçoso. Comeu banco no Goiás para jogadores piores que ele. Os problemas extracampo e a falta de compromisso com o time fez o elenco do Goiás rachar ano passado. Corre que é bomba”, avaliou um torcedor.

Esse cara não funciona em time nenhum. Ele joga muito, mas não é de grupo, é cheio de vontade… vai destruir nós primeiros jogos, depois cansa, começa a exigir muito, vai pra farra, quebra o grupo, depois sai falando mal do clube. — Humberto Almeida (@humbertojalles) February 12, 2025

Outro rebateu: “a turma fica falando de motivação, mas uma hora ele tem que voltar a decidir. A falta de motivação às vezes vem do clube que ele defendeu. Uma hora ele vai decidir se joga bola ou se aposenta. Ele vai querer melhorar”.

Thiago Galhardo tem um nível técnico superior a qualquer atacante da série D, e da C também.

Falta compromisso, mas se tiver um menor nível de compromisso possível, sobra demais https://t.co/GdWVQjaiQz — Thiago Tavares ????? (@thiiagottavares) February 12, 2025

“Eu não sei o que está acontecendo, mas ler uns comentários muito me assusta. Ele estava jogando Libertadores em bom nível há menos de dois anos. O cara sobra e muito numa Série B. Um cara desse no Santa Cruz pega a Série D e bota no bolso. Vocês estão insanos?”, questionou outro internauta.

Brother o galhardo tem um ego gigantesco. Fazia corpo mole jogando na serie A e falando que nao queria ser cobrado. Imagina na série D e ganhando 3x o salario do restante do elenco? É speedrun de rachar vestiário — Lorao James (@LoraoJames) February 12, 2025

O momento de Thiago Galhardo

Não se pode definir a carreira do atacante como linear. Marcada por altos e baixos, gols e polêmicas, o atacante ainda não tem seu futuro definido para temporada 2025. Ele chegou a entrar na mira do Criciúma e do Athletic, por exemplo, mas não se encaminhou para o acerto com nenhum.

O atacante, aliás, aceitou a oferta do Athletic e já tinha conversas em fase final com o clube mineiro, mas a negociação parou no Fortaleza. Detentor dos direitos do jogador, o Leão do Pici não chegou a um acordo financeiro pela transferência e encerrou as tratativas.

Galhardo coleciona passagens por grandes clubes como Internacional, Fortaleza, Ceará e Vasco. Na temporada passada, o atacante defendeu o Goiás por empréstimo entre abril e dezembro – marcou seis gols e contribuiu com quatro assistências em 27 jogos.

