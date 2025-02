Amuzu frisa que Quinteros o convenceu a acertar com o Grêmio: ???Decisão fácil???

O Grêmio promoveu a apresentação do atacante Francis Amuzu, nesta quarta-feira (12), no CT Luiz Carvalho. Apesar de ser um jogador de velocidade e atuar preferencialmente pelos lados do campo, ele vai vestir a camisa 9 do Imortal. O atleta confessou que o técnico Gustavo Quinteros teve papel fundamental para acertar com o clube gaúcho. Isso porque o comandante lhe convenceu a concordar com a transferência após uma conversa.

“Uma coisa que gostei muito do Grêmio foi que o técnico ligou para mim. Eu conversei com o técnico e ele me passou muita confiança. Para mim foi uma decisão fácil (vir para o Grêmio). Os melhores jogadores do mundo são brasileiros, como Neymar, Rodrygo e Vinícius Júnior. Vir para o futebol brasileiro foi uma escolha fácil”, esclareceu Amuzu.

Posteriormente, ele indicou as diferenças que identificou da Bélgica para o Brasil. Por sinal, que um companheiro de posição já está o ajudando a adaptar-se ao novo clube.

“O que me chocou foi o clima aqui, é muito quente, bem diferente da Bélgica. Mas os jogadores me acolheram muito bem e eu me sinto em casa. O Braithwaite fala francês e inglês”, acrescentou Amuzu.

Belga percebeu a importância do Gre-Nal para o Grêmio

Francis também expôs que já entendeu a importância do Gre-Nal, pois foi o primeiro jogo que assistiu do Tricolor Gaúcho no estádio. Além disso, com extrema simpatia que não pode usar vermelho por conta da rivalidade.

“Eu assisti a esse primeiro jogo e fiquei surpreso. O estádio estava lotado e a torcida apoiava até o último minuto. Quanto aos jogadores, eu vi que você tem que dar a vida neste tipo de partida. Notei que todos se dedicaram ao máximo como se estivessem brigando pela vida em cada lance. Já me disseram também que não dá para usar vermelho, eu trouxe um par de tênis, que terei de me desfazer”, concluiu o atacante.

A expectativa é de que Amuzu realize a sua estreia com a camisa do Grêmio na última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, no próximo sábado (15). Na oportunidade, o Imortal vai enfrentar o Ypiranga, às 16h30 (de Brasília), no Colosso da Lagoa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.