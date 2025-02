Flamengo faz troca no comando do basquete e se despede de Gustavinho

Chegou ao fim a era de Gustavo de Conti no comando do basquete flamenguista. O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (12/2) a saída do técnico após mais de seis anos no comando da equipe e 14 títulos, entre eles o da Copa Super 8 no início de fevereiro. O substituto será o argentino Sergio Hernández, conhecido como Oveja, que soma passagens pela seleção da Argentina em três Jogos Olímpicos e no Brasília. A estreia pelo time carioca será em 28 de fevereiro, contra o Pato.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Gustavo de Conti foi liberado do comando da equipe de basquete. O clube agradece imensamente sua contribuição para a história do basquete rubro-negro, ao final de seis anos de dedicação e ótimo trabalho. Na sexta-feira (14/2), o Flamengo recebe o novo treinador, o argentino Sergio Hernández, 61 anos, mais conhecido como "Oveja". Com uma trajetória vitoriosa e uma filosofia de jogo consolidada, Hernández chega para dar início a um novo ciclo do basquete rubro-negro. Medalhista olímpico, o técnico acumula conquistas e experiência no cenário internacional”, disse o clube em comunicado.

Gustavinho chegou ao Flamengo em 2018 e foi bicampeão nacional, em 2018/19 e 2020/21, da Champions League das Américas, em 2021, e da Copa Intercontinental, em 2022, somando 14 troféus no período. No entanto, o time amarga um jejum de três anos sem ser campeão do NBB. Ele deixa o rubro-negro como vice-líder do torneio, com 16 vitórias em 21 jogos e o título recente da Copa Super 8 contra o Minas, primeiro colocado do campeonato nacional.

Do outro lado, Oveja pega o time em boas condições, também classificado para as quartas de final da Champions League das Américas. Ele chega com currículo recheado, com medalha de bronze nos Jogos de Pequim-2008, além de comandar a seleção argentina nas Olimpíadas de 2016 e 2020, no título do Pan de 2019 e no vice da Copa do Mundo do mesmo ano. Por clubes, conquistou a liga argentina em seis ocasiões, a Liga das Américas duas vezes e a Sul-Americana uma. O último clube dele foi o Leones de Ponce, de Porto Rico.

"Chegar ao Flamengo é realizar um objetivo na minha carreira como treinador. Amo o basquete sul-americano, que me deu os primeiros grandes ídolos, muitos deles brasileiros e, entre eles, vários que jogaram no Flamengo. Sempre tive consciência da grandeza do Flamengo, afinal, o clube foi a casa de ninguém menos do que Oscar Schmidt”, compartilhou Oveja.

"Espero transmitir minha identidade ao time. Gosto de um basquete dinâmico, agressivo, com uma defesa compacta que force erros do adversário e ataque em transição. Ao mesmo tempo, temos que ter paciência e inteligência para tomar as melhores decisões em cada ataque. Estou muito motivado e ansioso para começar esse novo desafio com o Flamengo”, acrescentou.