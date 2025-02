Ex-jogador do Fluminense e Palmeiras detalha empreitada no agronegócio

O ex-centroavante Faustino Asprilla, que atuou por Fluminense e Palmeiras, teve uma mudança brusca em sua vida depois de se aposentar. Isso porque atualmente o ex-atleta mora em uma fazenda em Tuluá Valle, na Colômbia. Com isso, ele passou a destinar seus esforços na criação de cavalos e cultivo de cana-de-açúcar em sua propriedade.

Em entrevista ao jornal italiano “’La Gazzetta dello Sport”, indicou como é sua nova rotina no agronegócio.

“Tenho uma fazenda, vendo cana-de-açúcar para o governo colombiano e, por meio de uma campanha publicitária, vendo camisinhas. Sabe, sexo sempre foi importante para mim”, pontuou “El Tino”, como era carinhosamente conhecido.

Posteriormente, Asprilla afirmou que não recebeu informações se o narcotraficante Pablo Escobar interferiu em sua ida para o Parma, da Itália, como apontavam as especulações. Na oportunidade, o atacante deixou o Atlético Nacional, clube de coração e que o criminoso administrava.

“Foi o que escreveram, mas eu nunca soube de nada. Pablo Escobar certamente tinha o Nacional Medellín no coração e naquela época nada era feito sem seu consentimento”, acrescentou o ex-atleta.

Passagens por Fluminense e Palmeiras, além de elogio a Vini Jr

Faustino também confessou que não lhe agrada a maneira como se pratica futebol no cenário atual pela redução de dribles durante o jogo. Mesmo assim, o ex-centroavante citou o brasileiro Vini Jr. como um exemplo de ressalva neste contexto.

“Eu assisto futebol, mas todos parecem soldados sob as ordens do treinador. Se ele falha, está fora. Diga-me um que dribla hoje. Gosto do Vinicius, do Real Madrid, me vejo um pouco nele”, concluiu o colombiano.

Na Europa, o ex-atacante atuou por Newcastle, da Inglaterra, e Parma. No clube italiano, a passagem de sete anos foi marcante, pois empilhou alguns títulos. Na ocasião, ele venceu um Copa da Itália, duas Copas da Uefa, uma Recopa e uma Supercopa Europeia.

Na América do Sul, Asprilla defendeu o Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional e Internacional Palmira, na Colômbia, Estudiantes, na Argentina, além de Fluminense e Palmeiras, no Brasil. O centroavante também teve algumas convocações para a seleção da Colômbia.

