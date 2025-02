São Paulo x Velo Clube: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Velo Clube nesta quinta-feira (13/02), às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor lidera o Grupo C, com 14 pontos, mas não vence há duas rodadas, precisando dar uma resposta ao seu torcedor. Já o clube de Rio Claro é o lanterna do Grupo D e precisa desesperadamente dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento no Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão do UOL Play, Zapping TV e Nosso Futebol.

Como chega o São Paulo

É provável que o técnico Luís Zubeldía escale uma equipe com reservas e preserve seus titulares para o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque. Assim, o atacante Luciano, suspenso contra a Inter de Limeira, pode voltar ao time na quinta. Além disso, o lateral-esquerdo Wendell, recém-contratado, deve ser relacionado pela primeira vez. Aliás, o treinador tem feito rodízio de jogadores neste início de temporada por causa da maratona de jogos. Afinal, o time está numa série de quatro jogo em nove dias que começou com a derrota para o Bragantino, no sábado, e só termina no Choque-Rei, domingo.

Como chega o Velo Clube

Já o clube de Rio Claro é o lanterna do Grupo D e precisa desesperadamente dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento no Estadual. A equipe soma uma vitória em toda a competição e por isso está na lanterna geral do Estadual. Para esta partida, o lateral-direito Yuri Ferraz e o experiente zagueiro Marcelo Augusto estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o técnico Guilherme Alves terá que fazer alterações na equipe.

SÃO PAULO X VELO CLUBE

Campeonato Paulista – 9ª Rodada

Data e horário: 13/2/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (SP)

SÃO PAULO: Jandrei, Ferraresi (Cédric Soares); Ruan Tressoldi, Alan Franco e Patryck (Wendell); Bobadilla, Marcos Antônio e Alves; Ferreira, Erick e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

VELO CLUBE: Pablo (Dalton); Rafael Ribeiro, Mancha, Júlio Vaz; Luan Sales, Pedro Favela, Léo Baiano, Sillas, Léo Campos, Jefferson Nem, Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.