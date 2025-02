Embaixador saudita proíbe consumo de álcool na Copa do Mundo de 2034

Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo 2034 - (crédito: Wikimedia Commons/Reprodução)

Anunciada como sede da Copa do Mundo de 2034, a Arábia Saudita não vai permitir o consumo de bebida alcoólica durante a realização do Mundial de futebol. Em entrevista à LBC, o príncipe Khalid bin Bandar Al Saud, embaixador saudita no Reino Unido, confirmou a proibição.

"No momento não permitimos álcool. É possível se divertir bastante sem álcool. Não é 100% necessário e se você quiser beber, depois de sair, fique à vontade", afirmou.

Leia também: Jair é regularizado no BID pelo Botafogo

Na entrevista, Al Saud ainda foi questionado se os torcedores poderiam ingerir bebidas alcoólicas quando retornassem a seus hotéis. Rígido em relação a esse tema, ele disse que essa regra não permite álcool em nenhum outro lugar no País.

Para justificar a decisão, o embaixador disse que o costume local não pode ser modificado em função de um evento esportivo. "Cada um tem a sua própria cultura. Estamos felizes em acomodar as pessoas dentro dos limites do nosso costume, mas não queremos mudar nossos hábitos para outras pessoas", afirmou na entrevista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Relações entre pessoas do mesmo sexo também são ilegais na Arábia Saudita e ser transgênero também não é reconhecido na Arábia Saudita. Sobre essa questão, no entanto, o príncipe saudita se mostrou amistoso. "Receberemos todos. Não é um evento saudita, mas mundial, e em grande medida, receberemos todos".

A proibição de bebidas alcoólicas no País é lei desde a década de 1950. As penalidades pela infração podem ir desde multas e prisão até punições em público e deportação.