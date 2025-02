Na estreia de Leonardo Jardim, Cruzeiro perde de virada para o Democrata

Uma estreia com novos desafios, mas os mesmos problemas. Assim pode ser resumida a primeira partida de Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro. A Raposa sofreu sua primeira derrota sob a direção do treinador, perdendo de virada para o Democrata por 2 a 1, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O gol do Cruzeiro saiu logo aos três minutos, com Bolasie, mas o Democrata reagiu. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Luann empatou, e no segundo tempo, Antônio Júnior virou o jogo.

O resultado, no entanto, não alterou a classificação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O regulamento garante vagas nas semifinais aos primeiros colocados de cada grupo e ao melhor segundo colocado. Com 11 pontos, o Cruzeiro avançou. O Democrata também somou 11 pontos, mas ficou atrás do América e do Athletic no seu grupo.

Na próxima fase, o Cruzeiro enfrentará o América. O primeiro jogo será neste fim de semana, no Mineirão, com a Raposa jogando em casa. Pelo regulamento, o Coelho tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais.

O jogo

O Cruzeiro iniciou a partida com grande intensidade, buscando definir o jogo logo nos primeiros minutos. A Raposa se lançou ao ataque e não demorou para abrir o placar. Em um cruzamento de Fagner pela direita, Bolasie subiu para cabecear e mandar a bola para as redes.

O Democrata, por sua vez, tentava se defender e sair em velocidade, mas a Raposa dominava a posse de bola. Contudo, um erro do goleiro Léo Aragão mudou o rumo do jogo. Ao tentar sair jogando, ele fez um passe errado, e a bola sobrou para Luann Augusto, que não desperdiçou a chance e empatou. Após o gol, o Cruzeiro diminuiu o ritmo, e a partida ficou equilibrada.

Cruzeiro leva a virada

No retorno do intervalo, o Cruzeiro voltou melhor. A Raposa criou boas oportunidades e mostrou mais agressividade, mas não conseguiu transformar o domínio em gols. Após os 10 minutos, o técnico Leonardo Jardim fez alterações para descansar os jogadores, renovar as forças do time e testar algumas opções em campo.

As mudanças trouxeram mais fôlego ao Cruzeiro, que voltou a atacar com mais intensidade. Por sua vez, Waldimir Ferreira, técnico do Democrata, optou por uma alteração defensiva, trocando um volante por um zagueiro para proteger o time. No entanto, o movimento acabou favorecendo a virada do Democrata. Em um lance de cobrança de falta e cruzamento na área, Antônio Júnior, que acabara de entrar, desviou de cabeça e marcou o gol da vitória.

DEMOCRATA 2 X 1 CRUZEIRO

8ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 12/02/2025, às 19h45 (de Brasília)

Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)

Gols: Cruzeiro – Bolasie, aos 3’/1ºT (1-0)

Democrata – Luann, aos 15’/1ºT (1-1), Antônio Júnior, aos 34’/2ºT (2-1)

Democrata: Thulio Cler; Lima, Donato, Lula, Wender; Caetano, Luanderson, Murilo Rosa (Antônio Júnior, aos 33’/2ºT); Luann (Dominy, aos 43’/2ºT), Gutinho (Juan Carlos, aos 32’/2ºT) e Wallace (Marcolino Neto, aos 42’/2ºT). Técnico: Waldimir Ferreira

Cruzeiro: Léo Aragão; Fagner (William, aos 11’/2ºT), Villalba, Jonathan Jesus e Marlon (Kaiki Bruno, aos 11’/2ºT); Walace, Lucas Silva, Eduardo e Tevis (Dudu, aos 12’/2ºT); Marquinhos e Bolasie. Técnico: Leonardo Jardim.

Cartões amarelos: Wender (Democrata); Fagner (Cruzeiro)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Emílio Junio Nascimento Santos

VAR: Leonardo Rotondo Pinto.

