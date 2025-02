Cuello brilha, Atlético bate Itabirito e avança à semifinal do Mineiro

Cuello marcou seu primeiro gol com a camisa do Galo - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

O Atlético-MG venceu o Itabirito por 3 a 0 nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pela oitava e última rodada do Campeonato Mineiro. O atacante Cuello, contratado nesta temporada, marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra e abriu o caminho da vitória. Hulk e Deyverson ampliaram.

Com o resultado, o Galo garantiu presença na semifinal do Estadual, mesmo terminando na segunda colocação do Grupo A. Afinal, com 16 pontos, ficou com a melhor campanha dentre todas as equipes que ficaram em segundo lugar nos grupos. Por outro lado, o Gato-do-Mato ficou na última colocação do Grupo B, com oito pontos, mas seguirá na elite do torneio na próxima temporada, já que Aymorés e Villa Nova pontuaram menos e, portanto, foram rebaixados.

Agora, pela próxima fase da competição, o Atlético vai encarar o Tombense, líder do Grupo A. O duelo será definido em dois confrontos, e o Gavião-Carcará decidirá a vaga em casa.

Poucas finalizações na primeira etapa, mas Cuello marca

Precisando do resultado positivo, o Galo iniciou a partida pressionando o adversário. Assim, logo aos dois minutos, conseguiu a primeira chance com Arana, que viu bola sobrar, limpou e finalizou para fora. Marcando presença no setor ofensivo, os donos da casa insistiram no lado esquerdo do campo. Os visitantes responderam aos 14 minutos, em contra-ataque rápido. No lance, Ramon finalizou de longe e Everson defendeu.

O Galo seguiu no campo de ataque, com uma maior posse de bola, mas sem grandes perigos. Porém, aos 42, finalmente veio o gol do alívio com Cuello, que marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra. Rubens ganhou dividida, avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para o atacante balançar as redes.

Hulk e Deyverson fecham a conta

O Atlético voltou para a segunda etapa buscando mais um gol e, assim, assustou logo no primeiro minuto, com Rubens. Afinal, o meia saiu cara a cara com o goleiro, que fez grande defesa. Contudo, arbitragem marcou impedimento no lance. Aos 12, Jamerson derrubou Cuello dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Assim, Hulk cobrou no canto esquerdo e ampliou.

Posteriormente, o Gato-do-Mato tentou responder com Léo Reis, que bateu forte de fora da área, mas Everson fez uma grande defesa. Cuello, recém-contratado do Galo, chegou com perigo mais uma vez aos 28 e, com liberdade, cortou para dentro e bateu colocado, mas Rodolfo fez boa defesa. Para fechar a conta, já nos acréscimos, Deyverson aproveitou o rebote para marcar o terceiro.

ATLÉTICO 3X0 ITABIRITO

8ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 12/02/2025 (quarta-feira)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Fausto Vera, 24’/2ºT), Gustavo Scarpa (Júnior Santos, 24’/2ºT) e Rubens (Igor Gomes, 35’/2ºT); Cuello (Bernard, 35’/2ºT) e Hulk (Deyverson, 35’/2ºT). Técnico: Cuca

Itabirito: Rodolfo Castro; Cesinha, Jamerson, Luanderson Santos e Bryan; Gustavo Crecci, Lissandro, David Lucas (Bruno Menezes, 25’/2ºT) e Ramon; Léo Reis e Luan. Técnico: Ricardo Drubscky

Gols: Cuello, 42’/1ºT (1-0); Hulk, 15’/2ºT (2-0); Deyverson, 47’/2ºT (3-0)

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Magno Arantes Lira e Marcyano da Silva Vicente

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartão amarelo: ——

Cartão vermelho: ——

