Brasília vence Caxias em casa e segue em terceiro lugar no NBB

O Brasília sofreu, mas venceu mais uma e chegou a 16 triunfos na temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil (NBB). A vítima da vez foi o Caxias do Sul, por 80 x 76, nesta quarta-feira (12/2), no ginásio Nilson Nelson. O time candango sofreu uma virada no terceiro quarto após administrar a primeira metade do confronto, mas conseguiu a recuperação na reta final e emplacou o segundo resultado positivo consecutivo em um momento difícil, marcado pela ausência de jogadores importantes por lesão.

Novamente sem Daniel Von Haydin e David Nesbitt, o destaque da partida para os donos da casa foi o estadunidense Anton Cook, autor de 18 pontos e maior pontuador do Brasília na noite. Anderson Rodrigues e Lucas Lacerda também foram bem, com 16 e 14 pontos respectivamente. Apesar da derrota, a dupla de veteranos Shamell e Betinho brilhou novamente, responsável por 44 dos 77 pontos dos gaúchos, com 21 para o estadunidense e 23 do paulista.

Problema crônico nas últimas partidas, os brasilienses voltaram a sofrer com o aproveitamento nas bolas de três contra o Caxias. Foram sete acertos em 26 tentativas, mas quatro das que caíram foram no último quarto e ajudaram na recuperação na reta final da partida. O plantel comandado por Dedé Barbosa segue sendo o melhor do NBB no quesito, convertendo mais de 11 por jogo.

Com a vitória, o Brasília segue em terceiro no NBB e empata com o Flamengo no número de triunfos, mas o rubro-negro tem quatro derrotas a menos. O Minas continua como líder isolado. O resultado também é positivo para o time abrir vantagem para o União Corinthians, que está na cola em quarto lugar. Os gaúchos, inclusive, são os próximos adversários dos representantes da capital. As equipes se enfrentam na sexta-feira (14/2), às 20h, no Nilson Nelson, na reedição das quartas de final da Copa Super 8.

O jogo

A partida começou com o Brasília repetindo a dificuldade nas bolas para três pontos. Os candangos terminaram o primeiro quarto com seis tentativas, todas erradas, mas contaram com nove pontos de Anton Cook para conseguir ficar na frente pela diferença mínima, de 21 x 20. Na parcial seguinte, Gemadinha apareceu e converteu dois chutes do perímetro, enquanto a defesa encaixou melhor e o time da casa abriu na dianteira, indo para o intervalo vencendo por 41 x 34.

No entanto, o ataque brasiliense engasgou na volta dos vestiários. Foram apenas 12 pontos no terceiro quarto, ofuscados por cinco erros de posse que permitiram o Caxias virar o placar para 53 x 55, liderado por 9 pontos de Betinho.

Ainda assim, o talento prevaleceu na reta final. Melhor time, o Brasília procurou novas formas de pontuar, foi perfeito nos lances livres com 12 acertos em 12 tentados e viu duas bolas certeiras de Lucas Lacerda do perímetro para retomar a liderança. Os gaúchos buscaram uma reviravolta no último minuto, mas os candangos não deram brecha e aproveitaram uma falta técnica do adversário para vencer por 83 x 77.