Juninho sente problema muscular e é substituído no primeiro tempo

O Flamengo voltou a sofrer com lesões. O centroavante Juninho sentiu um desconforto muscular e foi substituído no primeiro tempo do clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira (12), no Maracanã, em jogo atrasado pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Assim, o jogador deu lugar a Bruno Henrique.

O lance ocorreu aos nove minutos do primeiro tempo. O Flamengo subiu a marcação para pressionar a saída de bola do Botafogo, quando Juninho caiu no gramado. O jogador alegou um incômodo na coxa esquerda. Dessa forma, foi substituído e deu lugar para Bruno Henrique, aos 11 minutos.

Não é o primeiro problema físico do Flamengo na temporada. No clássico contra o Fluminense, o lateral-esquerdo Alex Sandro deixou o campo com apenas sete minutos.

Juninho será reavaliado nos próximos dias para saber a gravidade da lesão. O Flamengo volta a campo no próximo sábado (15), às 21h45 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

