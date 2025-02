Em jogo tenso, Flamengo vence Botafogo e volta à ponta do Cariocão

Léo Ortiz vibra logo após fazer o gol que deu a vitória do Fla, líder do Carioca, sobre o Botafogo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo é, novamente, o líder da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Afinal, nesta quarta-feira, 12/2, em jogo adiado da 7ª rodada, diante da maioria esmagadora dos 33.465 torcedores presentes ao Maracanã, venceu o Botafogo por 1 a 0. Gol de Léo Ortiz no segundo tempo. O Mengão foi superior na maior parte do clássico, mas levou pressão após os 25 minutos. Contudo, conseguiu segurar o resultado. Infelizmente, appós o jogo, Baroboza e Bruno Henrique se desentenderam e gerou um principio de briga.

A vitória levou o Flamengo aos mesmos 17 pontos do Volta Redonda, mas na ponta.Afinal, supera o Voltaço no saldo de gols(13 a 1). O Botafogo, parado nos 12 pontos, está fora da zona de classificação à semifinal, em sexto lugar.

Mengo dominante no 1º tempo

O Flamengo, com a marcação alta e melhor técnica, dominou o início do clássico. Perdeu um gol feito nos primeiros minutos, quando Luiz Araújo deixou Juninho na cara do gol e o atacante chutou para grande defesa de John. Aos 11, Juninho sentiu uma lesão na perna direita e saiu para a entrada de Bruno Henrique. O Fla manteve a pressão diante de um Botafogo muito fechado. Assim, mesmo com a posse de bola, 65%, o Mengo não teve lances de perigo e pecou por usar pouco o lado esquerdo, que tinha o improvisado Varela na lateral. Já o Botafogo, que usou ligações diretas em busca de Igor Jesus, só assustou no último lance. Um chute de Alex Telles foi bem defendido por Matheus Cunha.

Flamwngo marca; Botafogo pressiona

Com um pouco mais de volume no meiode campo,o Botafogo iniciou tentando empurrar o Flamwngo para a defesa. Masaos oito minutos, o mengo sau na frente, Dee La Cruz sofreiu uma falta de Gegorena intermediária. Arrascaeta cruzou na cabela de Danilo , que ajeitou para a conclusão dooutro zagueiro, Leo Ortiz: 1 a 0.

O treinador Leiria fez várias alterações, e elas geraram resultado, pois o Botafogo passou a ser dominante e quase conseguiu o empate quando Cuiabano, um dos que entraram, aproveitou o único erro de Leo Ortiz no jogo e cruzou para Igor Jesus cabecear, vencendo o goleiro Matheus Cunha. Mas Varela, em cima da linha, salvou de forma sensacional. Depois, Lobato obrigou Matheus Cunha a fazer uma boa defesa. O Fogão merecia o empate, mas o Fla segurou o 1 a 0 e está de volta à liderança.

FLAMENGO 1×0 BOTAFOGO

7ª rodada da Taça Guanabara

Data-Hora: 12/2/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público pagante: 33.465

Renda:R$ 1.750.632,50

FLAMENGO: Matheus Cunha Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Varela; Allan (Evertton Araújo, 32’/2ºT), De la Cruz (Pulgar, 15’/2ºT) e Arrascaeta (Michael, 32’/2ºT); Luiz Araújo, Cebolinha (Gerson, 15’/2ºT)e Juninho (Bruno Henrique, 11’/1ºT) Técnico: Filipe Luís.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Ponte, 25’/2T), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 25’/2ºT); Gregore (Patrick de Paula, 28’/2ºT) e Marlon Freitas; Allan (Newton, 28’/2ºT), Savarino, Matheus Martins (Lobato, 25’/2ºT) e Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

Gols : Leo Ortiz, 8’/2ºT (1-0)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: De La Cruz, Luiz Araújo, Pulgar, Bruno Henrique (FLA); Gregore, Barboza, Marlos Freitas (BOT)

Cartões vermelhos:

