Athletico desperdiça pênalti, empata com Cascavel e não volta à liderança do Paranaense

Athletico e Cascavel empataram sem gols na noite desta quarta-feira (12), na Ligga Arena, pela décima rodada do Campeonato Paranaense. O time rubro-negro teve a oportunidade de balançar a rede em cobrança de pênalti no primeiro tempo, mas Alan Kardec carimbou a trave.

Com o resultado, o Furacão deixa a liderança do Estadual e passa para a segunda colocação, com 19 pontos, um a menos do que o Londrina. Resta, ainda, uma rodada para o encerramento da primeira fase.

Por outro lado, o Cascavel aparece em sétimo na tabela de classificação, com 13 somados, e vai precisar buscar a tão sonhada vaga para as quartas de final na última rodada.

Todos as partidas da 11ª rodada ocorrerão simultaneamente no sábado, às 16h. Enquanto o Athletico visita o Londrina no Estádio do Café, o Cascavel recebe o Rio Branco-PR no Olímpico Regional.

Reclamação do Athletico