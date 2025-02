Bom filho a casa torna! Galvão Bueno retorna oficialmente à emissora em TV aberta

Galvão Bueno está de casa nova ou pode-se dizer que está de volta à casa. Após longas tratativas, o narrador assinou contrato com a Band e retorna oficialmente à emissora após 44 anos. Sua participação no canal de TV aberta ocorrerá de forma simultânea às transmissões dos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil na Amazon Prime Video.

Distinto ao que se projetava, o narrador não volta à emissora para narrar corridas de Fórmula 1, como fez em sua primeira passagem, mas participará das transmissões. Segundo o site ‘F5’, da ‘Folha de São Paulo’, ele assumirá o papel de uma espécie de “mestre de cerimônias”.

O narrador terá sua programação pessoal e nominal e ficará no comando do ‘Galvão e Amigos’, para debater futebol nas noites de segunda-feira. Um programa símil ao que era o ‘Bem, Amigos!’, do SporTV, por exemplo.

‘Galvão e Amigos’

Bem como indica o nome, o programa contará com amigos do narrador na bancada principal. Sabe-se que Mauro Naves, Casagrande e Paulo Roberto Falcão farão parte da programação junto ao locutor, no entanto a presença de grande impacto será a de Vanderlei Luxemburgo.

Carinhosamente chamado de ‘Luxa’, o ex-técnico será um dos membros da bancada fixa do programa junto aos nomes mencionados. Jornalistas esportivos da própria Band e convidados especiais também terão espaço na grande programação.

