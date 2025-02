Vídeo! Dublador revela diálogos da briga generalizada em Flamengo x Botafogo

O dublador Gustavo Machado trouxe, na manhã desta quinta-feira, 13, um pouco mais de clareza à confusão generalizada no clássico entre Flamengo e Botafogo. O segundo encontro entre os rivais na temporada terminou com outra vitória rubro-negra, desta vez pelo placar mínimo, mas com os ânimos ainda mais à flor da pele em relação ao clássico da Supercopa Rei, em Belém. A partida ocorreu no Maracanã pela rodada em atraso do Campeonato Carioca.

Através do vídeo de Gustavo, nota-se a revolta de Gerson com a expulsão por decisão do árbitro Bruno Mota Correia, ainda no início da confusão. O capitão rubro-negro empurrou Barboza para afastá-lo de Bruno Henrique, que estava caído no gramado, e recebeu o vermelho na sequência. A briga se desenrola com o camisa 8 ainda em busca de respostas pela punição.

Bruno Henrique, que esteve diretamente envolvido no início da briga, diz que “só chamou o Barboza de doido”. Cleiton, por sua vez, justifica o soco deferido no zagueiro botafoguense como um ‘revide’ à tentativa de agressão de Barboza no camisa 27 do Flamengo.

Já Marlon Freitas, capitão do Alvinegro, entra em discussão com Wesley e Léo Pereira: ‘ele não pode dar soco na covardia’. Referindo-se ao ato de Cleiton contra Barboza, que perdeu um dente na confusão.

Vídeo

TRETA entre Flamengo e Botafogo Dublada! ???? pic.twitter.com/IhuBBLZTWN — Gustavo Machado (@gustavomachadog) February 13, 2025

A briga

Barboza e Bruno Henrique levaram o desentendimento do jogo para além do apito final, e os jogadores passaram a se enfrentar no centro de campo. Fato é que, em meio ao caos, o zagueiro botafoguense tentou desferir um soco no atacante, mas acabou atingido por Cleiton. O defensor rubro-negro terminou o duelo expulso pelo árbitro Bruno Mota Correia, bem como Gerson e o camisa 20 do Botafogo.