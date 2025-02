Diretor do América-MG afirma que Vasco tem interesse em Fabinho, mas descarta negócio

Fabinho em ação com a camisa do América Mineiro - (crédito: Foto: Mourão Panda/América)

O diretor de futebol do América-MG, Fred Cascardo, afirmou, em coletiva de imprensa, que o Vasco fez uma consulta, nesta semana, pelo atacante Fabinho. No entanto, o profissional afirmou que o Coelho não pretende negociar e que conta com o atleta para o restante da temporada de 2025.

Além disso, o dirigente explicou que o contato do Cruz-Maltino aconteceu depois do empate do América com o Cruzeiro e foi por meio do executivo Marcelo Sant’Ana.

“Sobre o Fabinho, nós recebemos, sim, não só uma proposta do Vasco, como já foi comunicado ao diretor executivo do Vasco que as condições e o valor apresentados, o América não tem interesse em negociar”, disse.

“Conversei com ele hoje à tarde, ele está na Turquia. Conversei com o Marcelo, ele é um grande amigo, estudamos juntos na CBF. E comuniquei que o América não tem interesse pelo valor e pelas condições apresentadas”, completou.

Por fim, Fabinho, de 25 anos, ainda não atuou com a camisa do Coelho em 2025 em virtude de uma lesão. No entanto, já disputou 48 partidas pela equipe, com 11 gols marcados e seis assistências. Cria da base do São Paulo, ele também teve passagens por Athletico, Criciúma, CRB e Vitória.

