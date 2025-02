Santos acerta renovação de contrato com Soteldo

O Santos acertou a renovação de contrato com o atacante Soteldo. O venezuelano, que antes tinha contrato até junho 2027, agora terá seu vínculo estendido até o final de 2028. Além disso, ele recebeu uma valorização salarial. O acerto foi definido pouco antes do clássico contra o Corinthians.

O venezuelano, aliás, começou o clássico no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo, justamente quando o Santos cresceu na partida. Além disso, Soteldo vem ganhando elogios internamente por conta de sua entrega em tentar ajudar o Peixe. Contra o São Paulo, por exemplo, o atacante chegou a jogar com infiltração no tornozelo para suportar a dor. Ele foi decisivo para a equipe vencer o rival por 3 a 1.

Soteldo passou o último ano emprestado ao Grêmio, que poderia ter exercido a compra até o fim de 2024, à vista, mas não quis. Assim, ele retornou ao Santos e mostrou muita vontade em defender o clube nesta temporada. Tanto que rejeitou abrir negociações com o Atlético-MG, que o procurou e insistiu com o Peixe para liberá-lo a pedido de Cuca.

Pelo Santos, Soteldo tem 150 jogos e 21 gols marcados. Agora, ele briga não só para estar 100% fisicamente logo, mas também para conseguir uma vaga no ataque estrelado do Peixe, ao lado de Neymar.

