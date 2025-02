Gabigol compartilha fotos raras de momentos íntimos com Rafaella Santos

Gabigol e Rafaella Santos gozam do apogeu da década de relacionamento entre idas e vindas. O casal tem vivido dos raros momentos de exposição da paixão nutrida um pelo outro e da pacata rotina em Belo Horizonte. Costumeiramente flagrados em restaurantes da cidade ou por fãs pelas ruas da cidade, quem decidiu compartilhar da intimidade desta vez foi o atacante do Cruzeiro.

O artilheiro celeste publicou um ‘dump’ com o que parecem ser momentos do último mês e da rotina na nova casa. Entre os registros, diversas aparições com Rafaella – especialmente em situações mais caseiras, com direito a um vídeo inédito de gol da irmã de Neymar. O casal também aparece desfrutando de manga direto do pé, passeio com cachorro e jantar a dois.

As imagens corroboram o que fontes próximas disseram pouco antes do casal reatar oficialmente: ambos estão mais maduros. Gabriel Barbosa vive uma fase mais tranquila da vida e, inclusive, tem pensado em família. Já Rafaella sempre se demonstrou ‘mais tranquila’ e reservada sobre sua vida pessoal.

Veja o vídeo na publicação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Barbosa (@gabigol)

Aparições em público

Como dito, as publicações de Gabriel Barbosa fogem ao habitual, visto que o casal é de se manter discreto. Porém, a vida em Belo Horizonte tem sido diferente, e os dois têm aparecido com mais frequência pelas ruas da cidade e nas redes sociais. Como prova, o casal desembarcou juntinho na capital mineira para o atacante se apresentar ao Cruzeiro, em janeiro.

O casal aproveitou as primeiras semanas em Belo Horizonte para saborear da culinária mineira, com idas recorrentes ao ‘Xapuri’ – dos restaurantes mais tradicionais da capital. A última aparição no local foi acompanhada dos pais do jogador do Cruzeiro e contou com show de Waldemir, pai do atacante, ao se arriscar nos vocais de “Majestade o Sabiá”, de Roberta Miranda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Príncipe predestinado???????????????? Ana do gabi♥? (@porvocesempregabi)

Idas e vindas de Gabigol e Rafaella

A relação entre Gabriel Barbosa e Rafaella Santos ficou marcada por inúmeras idas e vindas nos últimos nove anos. Os dois tiveram os primeiros contatos quando atacante ainda defendia o Santos, em 2015, mas só assumiram namoro em 2017 – após o fim do envolvimento da irmã de Neymar com Lucas Lima.

Já no Flamengo, a segunda tentativa. Os dois reataram o namoro e se mantiveram juntos por boa parte da campanha dos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2019, mas já estavam separados na virada de ano para 2020.

Em julho de 2020, mais rumores de reconciliação. Gabigol e Rafa apareceram juntos em alguns eventos e tentaram manter o relacionamento em off por um período, mas resolveram se assumir novamente em 2022. No ano de 2023, o ex-casal contou com empurrão de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, para voltar às escondidas – o que também não durou muito tempo.

E aí sim, por fim, ano de 2024: o capítulo final, como apostam os amigos mais próximos. Rumores sobre nova reconciliação do casal voltaram à tona durante a viagem do jogador ao Japão a convite da Mizuno, em dezembro, e flagras de Rafaella. Eles oficializaram o namoro pouco antes do Natal e não se desgrudaram desde então.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.