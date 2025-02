Mesmo em vitória do Internacional, Roger condena arbitragem: ???Incoerência???

Técnico do Internacional mostra descontentamento com frequentes atuações da arbitragem no Estadual - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional garantiu sua classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Gaúcho e também preservou a sua invencibilidade na temporada. Afinal, o Colorado venceu o São Luiz por 3 a 1, em Ijuí, na última quarta-feira (12). Mesmo com o resultado positivo, o técnico Roger Machado condenou a atuação do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro.

O comandante já havia demonstrado sua insatisfação durante a partida pela falta de critério da arbitragem. Com isso, recebeu o cartão amarelo por alegar que houve igualdade nas decisões do juiz.

“Arbitragem não teve o mesmo critério. Não vimos ser aplicado aos dois lados. Recuperação de partida a partida fica mais complexo. Vejo incoerência nos critérios. Por vezes, me sinto desrespeitado com o tipo de arbitragem e vou defender meu time até o final”, criticou o treinador.

Posteriormente, Roger opinou que o comportamento de marcação dura do São Luiz que ocasionou o lance no qual Alan Patrick saiu machucado teve influência do desempenho da arbitragem. O camisa 10 precisou deixar o campo depois de sofrer um problema no pé direito e necessitou da ajuda de integrantes da comissão técnica do Internacional. Sobre a disponibilidade do atleta para o duelo seguinte, o técnico não garantiu que o meio-campista estará apto.

“O lance foi normal. O jogador do São Luiz tirou a bola e, sem ver, chutou o calcanhar e torceu. Veremos, analisaremos, mas o lance foi o conjunto da obra. Na minha opinião, arbitragem confusa. Veremos. Não sei se terá condição no fim de semana”, acrescentou o treinador.

Possibilidade de uma dupla de ataque titular

O gol marcado por Enner Valencia coroou o seu bom desempenho no confronto com o Ijuí, assim como, nos primeiros jogos da temporada. Deste modo, a regularidade em suas performances credencia a ser titular da equipe e possivelmente formando uma dupla de ataque com Borré, segundo Roger Machado.

“O campo tá me dizendo que eles podem jogar juntos (Enner Valencia e Rafael Borré). Hoje com a partida empatada se mostraram muito bem. Desde o começo do jogo, é algo a se pensar. Pedi que o Valencia fizesse o lado e o Borré pudesse circular mais. O Bruno (Henrique) é o substituto do Thiago Maia”. “, justificou o treinador.

Internacional retoma a melhor campanha do Gauchão

Com o triunfo, o Colorado alcançou os 17 pontos e manteve a liderança do Grupo B. Além disso, como o Juventude apenas empatou com o Avenida, assumiu a melhor campanha do Estadual. A propósito, o comandante admitiu que por tal razão o resultado positivo no embate com o São Luiz era prioridade,

“A equipe sabia tanto da importância do jogo quanto da necessidade de conseguir a vitória, pois sabíamos que poderíamos chegar ao último jogo na liderança. A colocação em primeiro lugar era fundamental. A importância do primeiro lugar geral passou pelo jogo de hoje. Tratamos essa partida com a mesma relevância da fase anterior. Sabíamos que a vitória não só garantiria a classificação, mas também nos colocaria na liderança geral. Foi uma partida importante e bem disputada”, confessou Roger.

Deste modo, assegurar a melhor campanha será a principal motivação da equipe para a última rodada da fase de grupos do torneio. Na ocasião, o Inter vai enfrentar o Monsoon, no próximo sábado (15), às 16h30, no Beira-Rio. Caso consiga confirmar a melhor campanha, o Colorado escaparia de duelos com adversários da Série A na fase mata-mata do Gauchão seja com Grêmio e Juventude. Com isso, seus possíveis oponentes seriam Caxias ou Ypiranga, que vão disputar a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.