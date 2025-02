Palmeiras não volta à zona de classificação do Paulistão nesta rodada

O Palmeiras encara a Inter de Limeira nesta quinta-feira (13/02), às 19h30, no estádio Major Sobrinho, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A vitória é crucial para o Verdão seguir buscando uma vaga no mata-mata do Estadual. Contudo, um triunfo contra a equipe do interior de São Paulo não coloca o Alviverde na zona de classificação.

Isso porque o Palmeiras precisava de tropeços de São Bernardo e Ponte Preta nesta rodada. Contudo, ambas as equipes venceram Noroeste e Mirassol respectivamente. Assim, abriram vantagem em relação ao Verdão, que pode ver a situação ficar ainda mais complicada caso não vença a Inter de Limeira.

Afinal, com esses resultados, São Bernardo e Ponte somam 19 e 18 pontos, abrindo seis e cinco pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira, aparece com 13 pontos e pode chegar apenas a 16 em caso de triunfo.

Os próximos jogos do Palmeiras

Depois da Inter de Limeira, a equipe terá o clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque. Na sequência, um embate contra o Botafogo-SP que também está com risco de descenso. Por fim, encerra a fase de grupos contra o Mirassol, que hoje soma 16 pontos e tem uma das melhores campanhas do Paulistão.

Em relação aos rivais diretos, o São Bernardo terá Guarani e São Paulo em casa, além da Portuguesa fora. Já a Ponte Preta encara Botafogo-SP e RB Bragantino em seus domínios e visita o São Paulo no Morumbis.

Contudo, antes de secar os adversários, o Palmeiras precisa voltar a vencer. Afinal, o Verdão vem de dois empates contra Corinthians e Água Santa e precisa somar pontos para não deixar Ponte Preta e São Bernardo dispararem.

