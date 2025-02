Danilo revela conversa com Barboza em briga após Flamengo x Botafogo

Danilo conversa com Barboza durante confusão após clássico no Maracanã - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A vitória do Flamengo no clássico contra o Botafogo foi tensa e terminou com cenas lamentáveis, na última quarta-feira (12), no Maracanã. Durante a briga entre os jogadores, o zagueiro do Rubro-Negro, Danilo, tentou acalmar os ânimos de Alexsander Barboza, do Alvinegro, um dos responsáveis pela confusão após o término do duelo pelo Campeonato Carioca.

“Eu só tentei dizer para ele que era uma coisa que eu não vi o que tinha acontecido. Entretanto, talvez se ele continuasse naquilo, ele poderia pegar uma punição grande e isso prejudicaria o clube dele. Eu acho que a gente tem que conseguir manter a lucidez nesses momentos que nem deveriam acontecer”, disse na zona mista.

Além disso, Danilo também mostrou preocupação com cenas de briga e confusão para a imagem do Flamengo e também do futebol brasileiro.

“A gente tem que pensar um pouco também naquilo que é o nosso clube, que paga os nossos salários e que bota comida na mesa da nossa família. Mas sem diminuir e menosprezar ninguém, com o máximo respeito por eles, porque venceram no ano passado, tem uma equipe muito vitoriosa. Acho que a gente tem que unir forças para melhorar o produto em vez de se dividir”, afirmou.

A briga

Barboza e Bruno Henrique levaram o estranhamento de jogo, que perdurou por praticamente todo clássico, adiante do apito final. O atacante rubro-negro proferiu algo em direção ao argentino, que prontamente o derrubou em campo e partiu para cima. Gerson interviu e devolveu o empurrão no zagueiro alvinegro – exato momento em que recebeu o cartão vermelho. A briga se desencadeou a partir daí.

Em meio ao caos generalizado no centro do gramado, o zagueiro alvinegro tentou agredir Bruno Henrique novamente, mas desta vez com um soco no rosto. Barboza errou o golpe e acabou atingido por Cleiton, que estava próximo do atacante rubro-negro. A confusão se estendeu por mais uns minutos e, depois, prosseguiu no túnel a caminho dos vestiários.

