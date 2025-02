Grêmio se aproxima de fechar com Luan Cândido por empréstimo

A solicitação urgente feita pelo técnico Gustavo Quinteros para que o Grêmio contratasse mais um reforço para o setor defensivo está perto de se concretizar. Afinal, o Imortal tem negociações avançadas com o Red Bull Bragantino para fechar com Luan Cândido por empréstimo de uma temporada.

O jogador desembarcou em Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira (13) e depende dos ajustes finais da tratativa para o anúncio oficial do clube. Luan se destaca pela sua polivalência, pois no começo da sua carreira era lateral-esquerdo e vinha atuando como zagueiro no Massa Bruta. Ou seja, preencheria duas lacunas no elenco do Imortal.

O atleta ganhou destaque ainda na base do Palmeiras em 2019 e nem sequer estreou profissionalmente. Isso porque despertou o interesse do grupo Red Bull, que desembolsou 8.5 milhões de euros para contratá-lo (aproximadamente R$ 35 milhões na cotação da época). Inicialmente, o planejamento é de que integrasse o grupo do Leipzig, na Alemanha. Contudo, não atuou pelo time principal.

Posteriormente, Luan foi cedido ao Bragantino no fim de 2020 e passou a ter mais tempo de jogo na temporada seguinte. Ele esteve em campo em 32 oportunidades, a maioria delas como lateral-esquerdo. Em três dessas ocasiões, o polivalente jogador atuou como volante. O Massa Bruta lhe contratou em definitivo em 2022 e Cândido provou que valeu o investimento. Isso porque teve o melhor ano da sua carreira e mais uma vez se sobressaiu na lateral esquerda.

Polivalência de Luan deve ser vantajosa para o Grêmio

Em 50 partidas, o atleta marcou 13 gols, a maior parte deles de cabeça, e ainda contribuiu com três assistências. Na temporada posterior sofreu uma contusão, que influenciou a sua pouca participação em 2023. Por outro lado, a partir deste ano que Cândido passou a ser usado como zagueiro pela sua boa estatura de 1,87 m, capacidade e vigor físico, além da qualidade com a bola nos pés.

Na última temporada, Luan passou a ter sequência na nova posição, mas em 2025 perdeu espaço com o técnico Fernando Seabra. O jogador, aliás, nem sequer entrou em campo no ano. Portanto, a sua condição no elenco teve uma mudança. Ele deixou de ser uma peça-chave e passou a ser visto como uma moeda de troca.

