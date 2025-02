Briga em Flamengo x Botafogo repercute no mundo: ‘Batalha campal’

A briga entre jogadores de Flamengo e Botafogo após clássico do Campeonato Carioca no Maracanã ainda está rendendo comentários. No entanto, o tumulto gerou repercussão em mídias internacionais. Frases como “batalha campal”, jogador sem dente” e “escândalo” foram destacadas nos sites pelo mundo.

O jornal “Olé”, da Argentina, país onde Barboza nasceu, classificou a cena como um “escândalo”. Aliás, depois da briga em campo, o tumulto seguiu no túnel para os vestiários. Os jogadores do Botafogo esperaram as saídas dos atletas do Flamengo no caminho para o vestiário.

O jornal “A Bola”, de Portugal, destacou que o zagueiro botafoguense Barboza saiu do estádio sem um dente. Durante a confusão e empurra-empurra, ele foi atingido por Cleiton, do Flamengo, pouco depois de tentar acertar um soco em Bruno Henrique

“Ficou com sangue na boca e perdeu um dente”, escreveu a publicação sobre Barboza.

Por fim, na Espanha, o diário “As” tratou a situação como uma “batalha campal”. “As coisas esquentaram no Campeonato Carioca. As equipes tiveram uma batalha campal com tentativas de socos e inumeráveis empurrões”, destacou.

A briga

Barboza e Bruno Henrique, afinal, levaram o estranhamento de jogo, que perdurou por praticamente todo clássico, adiante do apito final. O atacante rubro-negro proferiu algo em direção ao argentino, que prontamente o derrubou em campo e partiu para cima. Gerson interviu e devolveu o empurrão no zagueiro alvinegro – exato momento em que recebeu o cartão vermelho. A briga se desencadeou a partir daí.

Em meio ao caos generalizado no centro do gramado, o zagueiro alvinegro tentou agredir Bruno Henrique novamente, mas desta vez com um soco no rosto. Barboza errou o golpe e acabou atingido por Cleiton, que estava próximo do atacante rubro-negro. A confusão se estendeu por mais uns minutos e, depois, prosseguiu no túnel a caminho dos vestiários.

