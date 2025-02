Wanderson vibra por aproveitar as chances no Inter: ???Seguir confiante???

Wanderson convence e recupera espaço no começo de temporada do Inter - (crédito: Foto: Divulgação / Internacional)

O atacante Wanderson não demonstrou abatimento ao iniciar o duelo com o São Luiz como opção no banco do Inter. Roger Machado escolheu Vitinho entre os titulares. Mesmo assim, o camisa 11 entrou em campo no decorrer da segunda etapa. Ele precisou de apenas oito minutos para marcar o gol que sacramentou a vitória do Colorado por 3 a 1 sobre a equipe de Ijuí.

Wanderson mostrou-se contente com o seu desempenho e ter sucesso em retomar o seu espaço dentro do elenco. O atacante, aliás, também frisou a boa performance de seu companheiro Enner Valencia.

“Estou muito feliz, primeiramente por poder marcar gol e ajudar a equipe dessa forma. Quando entro ou começo e consigo ajudar, me sinto bem. Fazia tempo que não marcava. Bom para mim e para o Valencia também, que entrou e conseguiu dar um passe ali decisivo para eu fazer gol. Dá uma moral a mais. Agora, é seguir”, detalhou o camisa 11.

“Temos muitos jogos e o Roger é bem inteligente para fazer a rotação. Tivemos o Gre-Nal e ele está dando tempo para todos. A arbitragem tem falhado. Ela precisa melhorar, mas o Inter não deve ligar para isso. A gente sabe que o campeonato é longo, ainda com muitos jogos, então é seguir confiante e trabalhando assim como temos feito em busca do nosso objetivo”, acrescentou Wanderson.

Concorrência por espaço nas pontas do Inter promete

Havia a possibilidade de Wanderson deixar o Inter, já que recebeu ofertas de Palmeiras e Vasco. A prioridade do jogador foi convencer o técnico Roger Machado que merecia ter uma maior minutagem. Até porque ele perdeu a condição de titular durante a última temporada por conta da ascensão de Wesley.

O seu esforço surtiu efeito, tanto que ele é um dos cinco atletas que foram utilizados nas sete partidas da equipe. Inclusive, o atacante foi titular em seis dessas oportunidades. Aliado a isso, as chegadas de Carbonero e Vitinho aumentaram a concorrência por uma vaga no time.

Na teoria, o treinador passou a estar mais bem servido de opções para as pontas. Na prática, o início de temporada é promissor, pois os dois reforços já marcaram gols e somam boas atuações, bem como Wanderson. Ou seja, a situação aquece a disputa no grupo e deixa uma boa dor de cabeça para Roger Machado.

